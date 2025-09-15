HOYSuscripcion LR Focus

México: Claudia Sheinbaum será la primera presidenta mujer en dar el 'Grito de Independencia'

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, emulará al cura Miguel Hidalgo y será la primera mujer en proclamar el Grito de Independencia desde el balcón presidencial.

El 'grito de Independencia' de Claudia Sheinbaum promete ser un hecho histórico para México.
El 'grito de Independencia' de Claudia Sheinbaum promete ser un hecho histórico para México.

Claudia Sheinbaum se convertirá en la primera mujer en dar el "Grito de Independencia" desde el balcón presidencial, rompiendo una tradición que, durante más de un siglo, fue realizada exclusivamente por hombres.

Sheinbaum, quien en 2024 se volvió la primera presidenta de México, protagonizará esta noche el famoso "Grito de Dolores", que escenifica el llamado a la insurrección lanzado por el sacerdote Miguel Hidalgo en 1810.

Será un hecho histórico para México

"Por primera vez una mujer va a dar el Grito, es bastante novedoso", dijo la mandataria mexicana cuando le preguntaron por sus sensaciones frente al evento.

Desde que asumió el cargo el 1 de octubre de 2024, Sheinbaum se presenta como 'presidenta' y como 'comandanta' de las Fuerzas Armadas, a las cuales pasa revista luciendo prendas con coloridos bordados indígenas.

La presencia de esta física de 63 años para agitar la bandera nacional y tocar una antigua campana frente a miles de personas en el Zócalo (principal plaza pública del país) no solo es un hecho histórico, sino cargado de simbolismo.

"Abre un espacio que estaba tácitamente vedado para las mujeres. Además, ratifica que la sociedad mexicana finalmente aceptó que en las cúpulas de poder político el género no importa", señaló el historiador Lorenzo Meyer.

Aunque dijo que será una ceremonia sencilla, Claudia Sheinbaum (cuya popularidad supera el 70%) ensayó algunos pasos para el "Grito", que considera un acto "emotivo y fundamental".

"Ya sentí la campana", comentó sobre el instrumento tocado por el cura Hidalgo, que corona el balcón presidencial. Durante la arenga, los gobernantes suelen exclamar vivas y rechazos que reflejan su talante.

El de Sheinbaum se ha hecho patente en la manera como ha lidiado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien mantiene una relación fluida pese a sus duras posiciones frente a México.

Sheinbaum recibirá la bandera de manos de una escolta militar, para luego alentar a la multitud a responder "Viva México". El próximo martes, Día de la Independencia, encabezará una parada militar en el centro de la capital.

¿Cuál es el origen del 'Grito de Independencia'?

La mandataria emulará al cura Miguel Hidalgo, "padre de la patria", cuyo llamado fue la chispa del proceso que independizó a la entonces Nueva España en 1821.

Según las crónicas de la época, un puñado de militares, abogados, comerciantes y religiosos se reunían clandestinamente para planear una sublevación contra la corona.

Pero al ser descubiertos, de madrugada, Miguel Hidalgo tomó un estandarte de la virgen de Guadalupe y desde el atrio de la iglesia de Dolores, en Guanajuato, tocó la campana para llamar a la sublevación.

"¡Viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII y muera el mal gobierno!", lanzó el cura ante una multitud y en defensa del rey español, derrocado por la invasión napoleónica de España.

Miguel Hidalgo comandó la lucha hasta su fusilamiento en 1811. Le cortaron la cabeza para colgarla, junto con las de otros 3 independentistas, en la Alhóndiga de Granaditas, Guanajuato.

Pese a la aceptación que tiene este relato, el origen del "Grito" es impreciso. El historiador Meyer asegura que aparentemente lo promovió otro invasor: Maximiliano de Habsburgo, impuesto como emperador de México (1864-1867) durante la intervención francesa.

"Maximiliano, si no inventó el festejo, por lo menos lo consolidó", dijo Meyer.

Porfirio Díaz, que gobernó por tres décadas hasta la Revolución de 1910, institucionalizó el acto la noche del 15 de septiembre de 1896 para que coincidiera con su cumpleaños. Con ese fin, trasladó a la capital la campana.

