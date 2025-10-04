HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Las 5 mejores universidades de Colombia que clasificaron en el ranking de QS América Latina y Caribe 2026: 67 en el top general

 Este año, 67 universidades de Colombia siguen mostrando un rendimiento notable, de las cuales seis debutaron en la lista de QS 2026.

El ranking QS World University Rankings: América Latina y Caribe 2026 destaca las mejores universidades de la región, de acuerdo a la reputación académica, la empleabilidad de los egresados y el impacto de la investigación. Este año, 67 universidades de Colombia siguen mostrando un rendimiento notable, a pesar de los desafíos en cuanto a la calidad educativa en algunas áreas.

A pesar de la representación destacada, algunas instituciones experimentaron un descenso en sus posiciones. Sin embargo, seis universidades colombianas debutan en la lista. Las instituciones nacionales continúan ganando prestigio, especialmente en el área de investigación y la reputación entre empleadores.

Top 5 de las mejores universidades de Colombia, según QS 2026

Las cinco universidades colombianas mejor clasificadas en el ranking QS 2026 son las siguientes:

¿Cuáles son las universidades de Colombia en el top 100 de QS 2026?

Un total de 12 universidades colombianas lograron ingresar al top 100 de Latinoamérica en el QS 2026. Estas instituciones son:

  • Universidad de Los Andes (8)
  • Universidad Nacional de Colombia (12)
  • Pontificia Universidad Javeriana (18)
  • Universidad de Antioquia (20)
  • Universidad del Rosario (27)
  • Universidad de La Sabana (34)
  • Universidad EAFIT (57)
  • Universidad del Norte (58)
  • Universidad del Valle (66)
  • Universidad Externado de Colombia (79)
  • Universidad Pontificia Bolivariana (80)
  • Universidad Industrial de Santander - UIS (91)

Las otras 55 mejores universidades de Colombia, según QS 2026

Las otras 55 universidades colombianas que también figuran en el ranking QS 2026 están distribuidas en diferentes rangos a partir del puesto 100. Estas incluyen instituciones como la Universidad de la Costa, la Universidad de Medellín y otras que han demostrado avances importantes en los indicadores de reputación académica e investigación.

  • Universidad de la Costa
  • Universidad de Medellín
  • Universidad Autónoma de Bucaramanga
  • Universidad Tecnológica de Pereira
  • Universidad de los Llanos
  • Universidad de San Buenaventura
  • Universidad de Caldas
  • Universidad del Cauca
  • Universidad de Manizales
  • Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (301-350)
  • Las siguientes aparecen en la página web de QS.

Los 10 países con más universidades clasificadas en QS 2026

De acuerdo al QS World University Rankings para Latinoamérica y el Caribe, Brasil ha sorprendido con un gran aumento. A comparación del año pasado, ahora 34 universidades se han sumado y casi duplica el total de México y Colombia.

Brasil 130
Colombia 67
México 67
Argentina 45
Chile 41
Ecuador 26
Perú 25
República Dominicana 12
Bolivia 11
Venezuela 9
