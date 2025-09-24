La tarifa de US$100 mil de Trump para la visa H-1B entró en vigencia el 21 de septiembre. | Televicentro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva orden ejecutiva, que entró en vigencia el 21 de septiembre, que impone una tarifa de 100,000 dólares para los solicitantes del programa de visas H-1B, que está diseñado para atraer a profesionales extranjeros en diferentes industrias, especialmente aquellas con una alta presencia tecnológica.

Según información oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), tiene un impacto desigual en estados como California, Texas y Nueva York, que son los que mayor volumen de solicitudes aprueban. Desde la Casa Blanca, se indicó que el propósito de esta normativa es dar prioridad a la contratación de trabajadores estadounidenses y reducir los posibles abusos dentro del programa.

¿Qué es la visa H-1B?

La visa H-1B facilita la contratación temporal de profesionales en campos especializados como la tecnología, la investigación y la salud. Gracias a la llegada de talento extranjero, varios estados han logrado consolidar y expandir sus importantes centros tecnológicos, pero esta dinámica podría cambiar debido a la reciente política federal.

Según Newsweek, la nueva tarifa podría afectar el balance laboral, especialmente en las regiones donde más se necesita personal con perfiles científicos y tecnológicos. Empresas de gran envergadura como Amazon, Google, Meta, Microsoft, Apple e IBM son algunos de los mayores empleadores de beneficiarios de esta visa.

¿Qué estados son los más afectados por la nueva tarifa para la visa H-1B?

Según datos del USCIS citados por Newsweek, los estados de California, Texas y Nueva York lideran en la cantidad de aprobaciones de visas H-1B. California ocupa el primer lugar con 61,841 aprobaciones en el último trimestre, seguida de Texas con 27,244 y Nueva York con 22,526.

En estos estados, la nueva política afectará tanto a grandes multinacionales tecnológicas como a pequeñas empresas y startups. Newsweek señala que el incremento en las tarifas podría limitar la llegada de talento extranjero a estos importantes centros de innovación, lo que podría reducir la competitividad regional.

Por otro lado, la implementación de una tarifa de 100,000 dólares impactará directamente en los costos de las empresas que dependen regularmente de la contratación internacional. Según datos oficiales compartidos por Newsweek, el salario promedio de un nuevo titular de visa H-1B en 2023 fue de 94,000 dólares.

Aclaraciones sobre la nueva tarifa para el visado H-1B

La orden de Donald Trump solo afecta a los nuevos trámites, por lo que aquellos que ya tienen una visa H-1B y se encuentren fuera del país no tendrán inconvenientes para regresar a Estados Unidos. Además, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, precisó que los 100,000 dólares no son una tarifa anual, sino un pago único.

Desde la Casa Blanca, se defendió esta medida como un esfuerzo por priorizar la contratación de trabajadores locales y elevar el nivel del programa, asegurando que su objetivo es atraer solo a los "mejores ingenieros y profesionales" y no reemplazar empleos que podría ser ocupados por ciudadanos estadounidenses.

El decreto también ordena una revisión de los salarios mínimos para los beneficiarios de la visa y una mayor rigidez en los requisitos de elegibilidad. En tanto, Trump afirmó que Estados Unidos necesita "grandes trabajadores" y que la nueva tarifa “prácticamente asegura que eso es lo que va a suceder”.