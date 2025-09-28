HOYSuscripcion LR Focus

USA

Agente del ICE empuja a una mujer contra una pared y la tira al suelo en tribunal de inmigración de Nueva York

Un video muestra a un agente del ICE agrediendo a Mónica Elizabeth Moreta, quien tiene un caso de asilo pendiente, en un tribunal de inmigración de Nueva York.

Mónica Elizabeth Moreta fue agredida por un agente del ICE en Nueva York.
Mónica Elizabeth Moreta fue agredida por un agente del ICE en Nueva York. | CNN

Un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) fue grabado el el último jueves dentro de un tribunal en la ciudad de Nueva York. En las imágenes se observa cómo el oficial empuja violentamente a una mujer contra una pared y luego la tira al suelo.

El hecho ha generado una ola de indignación en medio de la creciente preocupación a nivel nacional por el uso de métodos cada vez más agresivos por parte de ICE contra inmigrantes que acuden a sus audiencias en las cortes de inmigración.

PUEDES VER: USCIS confirma los requisitos que necesitan los inmigrantes para renovar su Green Card en 2025

lr.pe

Mujer inmigrante es agredida por agente del ICE

En un video difundido a través de redes sociales, se observa a un agente, cuya identidad no ha sido revelada, lanzar al piso con violencia a Mónica Elizabeth Moreta Galarza, una mujer que tiene en trámite un caso de asilo. El incidente ocurrió mientras ella, entre lágrimas, suplicaba ser detenida junto a su esposo, Rubén, quien acababa de ser arrestado por agentes de ICE tras asistir a una cita en la corte de inmigración.

“Cuando nosotros salimos, comenzaron a agarrarnos toditos los del ICE. Nos jalonearon [...] Les dije por qué lo llevan. A mí también [llévenme]. Por qué no me llevan, entonces”, relató Moreta. El episodio se tornó más tenso cuando el oficial le respondió con un “no me toque, señora” y repitió “adiós”. Sin embargo, Moreta insistió: “A mi esposo lo van a matar. A mí me jalaron el pelo. A ustedes no les importa nada”.

Luego de esas palabras, el agente del ICE se acercó bruscamente, la empujó contra una pared y la derribó, lo que provocó gritos de quienes presenciaban la escena. En el video se ve que el funcionario le dice algo mientras ella permanece en el suelo, aunque sus palabras no se escuchan en la grabación. Además, la escena fue presenciada por los hijos pequeños de la mujer, quienes, también entre llantos, corrieron a ayudarla a levantarse.

PUEDES VER: Denuncian la ‘desaparición’ de cientos de inmigrantes arrestados en Alligator Alcatraz: no figuran en base de datos del ICE

lr.pe

¿Qué pasó después de que mujer fuera agredida?

Tras el incidente, Moreta Galarza, acompañada de sus dos hijos y un pastor se dirigió de inmediato a la oficina del representante estadounidense Dan Goldman, cuya jurisdicción incluye el tribunal, en busca de resguardo, según informó la oficina del legislador. Se conoció que tanto ella como su familia tienen solicitudes de asilo pendientes.

Posteriormente, la mujer “llevada de urgencia al hospital por posible trauma craneal, donde nuestra oficina llamó con anticipación para asegurarse de que la atendieran”, indicó la oficina. Asimismo, evaluarán si el agente del ICE podría ser procesado penalmente por la gravedad del caso.

En declaraciones posteriores, Moreta Galarza relató que escapó de la violencia en Ecuador con la esperanza de hallar seguridad en Estados Unidos, pero terminó siendo víctima de un nuevo episodio de agresión. "Allá, también nos golpeaban”, indicó. “No pensé que vendría aquí a Estados Unidos y me pasaría lo mismo”. Ahora la familia piensa demandar al ICE por uso excesivo de la fuerza.

PUEDES VER: Green Card: los inmigrantes con estos empleos pueden obtener más rápido su residencia permanente en EE.UU., según USCIS

lr.pe

Agentes del ICE fue relevado de sus funciones

Tricia McLaughlin, subsecretaria asistente del Departamento de Seguridad Nacional, informó que el agente del ICE que fue grabado agrediendo a una mujer inmigrante en Nueva York fue "relevado de sus funciones actuales". Sin embargo, el comunicado oficial no precisa si esta decisión corresponde a una suspensión, despido o reasignación dentro de la institución.

“La conducta del agente en este video es inaceptable y está por debajo de los hombres y mujeres de ICE”, señaló McLaughlin. “Nuestros agentes de ICE deben mantener los más altos estándares profesionales y este agente está siendo relevado de sus funciones actuales mientras llevamos a cabo una investigación completa”, agregó.

