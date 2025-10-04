HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

EEUU: advierten que agentes del ICE podrían realizar una redada migratoria durante el Super Bowl

Muchos simpatizantes de Donald Trump critican la elección de Bad Bunny para el espectáculo del Super Bowl, ya que el artista decidió excluir a Estados Unidos de su última gira por temor a posibles redadas migratorias durante sus conciertos.

Agentes del ICE podrían detener a indocumentados que asistan al Super Bowl.
Agentes del ICE podrían detener a indocumentados que asistan al Super Bowl. | Foto: AFP

Un funcionario del gobierno de Donald Trump advirtió que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) podrían realizar redadas migratorias durante el Super Bowl del próximo año, que contaría con la participación de Bad Bunny.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Donald Trump ha impulsado una campaña antiinmigrante que busca deportar a millones de personas indocumentadas que viven de forma irregular en Estados Unidos.

PUEDES VER: Agente del ICE empuja a una mujer contra una pared y la tira al suelo en tribunal de inmigración de Nueva York

lr.pe

No hay lugar seguro para los indocumentados

"No hay lugar seguro para quienes se encuentran en Estados Unidos ilegalmente. Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar", aseguró Corey Lewandowski, asesor de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

"Los encontraremos. Los arrestaremos. Los internaremos en un centro de detención y los deportaremos", añadió la funcionario en un podcast conducido por el influencer conservador Benny Johnson.

"Si hay inmigrantes ilegales, no me importa si es un concierto de Johnny Smith, Bad Bunny o cualquier otro, vamos a aplicar la ley en todas partes, porque vamos a garantizar la seguridad de los estadounidenses", comentó Lewandowski.

PUEDES VER: Isabel Allende compara centros para inmigrantes en EE.UU. con "campos de concentración"

lr.pe

Critican elección de Bad Bunny para cantar en el Super Bowl

Al igual que muchos funcionarios y simpatizantes de Donald Trump, Corey Lewandowski criticó que la NFL eligiera a Bad Bunny para actuar en el entretiempo del Super Bowl, un evento que suele atraer a más de 100 millones de espectadores.

Como se recuerda, el cantante puertorriqueña  declaró recientemente que su gira mundial no pasaría por Estados Unidos, debido al riesgo de que se produzcan redadas migratorias durante sus conciertos.

"Es realmente vergonzoso que hayan elegido a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos", comentó Lewandowski, quien fue jefe de la campaña presidencial de Donald Trump de 2016.

PUEDES VER: Más de 150 mil estadunidenses piden empleo en el ICE para apoyar plan antiinmigratorio de Trump y deportar a extranjeros

lr.pe

Benny Johnson y otros Influencers del movimiento "Make America Great Again" (MAGA) critican a la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) por escoger a Bad Bunny, a quien le reprochan cantar exclusivamente en español y tildan de "woke", 

Algunos consideran demoníaco al artista, quien aboga por los derechos LGBT y está contra la transfobia, y se indignan al verlo difuminar las barreras de género a través de su vestimenta y maquillaje.

Cabe precisar que Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, había respaldado a la demócrata Kamala Harris, quien se enfrentó contra Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024.

