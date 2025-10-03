HOYSuscripcion LR Focus

USA

Estados Unidos deporta a periodista salvadoreño Mario Guevara tras estar más de 3 meses arrestado por ICE

El periodista salvadoreño Mario Guevara fue deportado de EE. UU. a El Salvador tras estar 100 días bajo custodia del ICE, mientras cubría una protesta en Georgia.

Estados Unidos deportó a periodista salvadoreño Mario Guevara.
Estados Unidos deportó a periodista salvadoreño Mario Guevara. | Amnesty Internacional USA

Este viernes 3 de octubre, el periodista salvadoreño Mario Guevara fue deportado desde Estados Unidos a su país de origen, El Salvador, luego de permanecer más de 100 días bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El comunicador había sido arrestado mientras cubría una manifestación organizada por el movimiento “No Kings” en la ciudad de Atlanta, Georgia.

A través de un comunicado oficial, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) informó que "esta mañana, el periodista Mario Guevara fue deportado de EE.UU. a su natal El Salvador", y agregó que este hecho representa "la primera vez que se documenta este tipo de represalias relacionadas con la actividad periodística".

PUEDES VER: Nayib Bukele prohíbe el 'lenguaje inclusivo' en todas las escuelas públicas de El Salvador

lr.pe

Periodista Mario Guevara es deportado a El Salvador

El Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito rechazó el último martes un recurso de emergencia que buscaba frenar la deportación de Mario Guevara, dispuesta por la Junta de Apelaciones de Inmigración. Asimismo, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), informó que la familia del periodista, su esposa y sus tres hijos, no tuvo la posibilidad de despedirse de él antes de su traslado a un centro de detención en Luisiana, tras estar más de 100 días bajo custodia del ICE. Desde dicha instalación fue embarcado directamente hacia su país de origen.

Aunque los cargos en contra de Guevara fueron descartados en poco tiempo y un juez de inmigración autorizó su liberación bajo fianza, ICE optó por mantenerlo detenido. Según denunció la ACLU, la agencia argumentó que su labor periodística era "peligroso". Cabe precisar que Guevara es fundador y reportero principal de MG News, medio desde el cual cubría operativos migratorios y contaba con permiso para trabajar legalmente en Estados Unidos.

PUEDES VER: Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

lr.pe

Los detalles del arresto de Mario Guevara

El periodista Mario Guevara fue arrestado el 14 de junio de 2025 en la zona metropolitana de Atlanta mientras realizaba la cobertura de una protesta organizada por el colectivo “No Kings”. Aunque portaba un chaleco identificatorio de prensa y se presentó como comunicador ante las autoridades, los agentes lo esposaron y lo trasladaron a la cárcel del condado de DeKalb.

Días antes, su equipo legal, junto a representantes de la ACLU, ofreció una conferencia de prensa en la que detallaron que a Guevara se le atribuyeron inicialmente faltas menores, como obstrucción, participación en una reunión no autorizada y circulación indebida por la vía pública. Sin embargo, los cargos fueron retirados poco tiempo después, tras la revisión de imágenes captadas por las cámaras corporales de los oficiales, las cuales confirmaban que el reportero acató todas las órdenes policiales.

"A pesar de que se retiraron todos los cargos penales en su contra, el gobierno alegó que el señor Guevara filmaba e informaba sobre actividades policiales en público... Esto lo convirtió en un peligro para la comunidad. En otras palabras, continuó detenido por ejercer sus derechos de libertad de expresión y de prensa, amparados por la Primera Enmienda", dijo en la conferencia Clare Norins, especialista de la Clínica de la Primera Enmienda, de la Universidad Estatal de Florida (FSU).

PUEDES VER: EE.UU. critica envío de ayuda humanitaria de la Flotilla Global Sumud a Gaza: “Es una provocación deliberada”

lr.pe

¿Quién es Mario Guevara?

Mario Guevara es un periodista salvadoreño que emigró a Estados Unidos huyendo de la violencia en su país natal. Tras obtener un permiso de trabajo mientras avanzaba su solicitud de asilo, comenzó a ejercer el oficio en medios dirigidos a la comunidad hispana en el área metropolitana de Atlanta.

Con el tiempo, se incorporó al equipo de Mundo Hispánico, donde no solo producía reportajes para la edición impresa, sino que también supo aprovechar el alcance de las redes sociales mediante transmisiones en vivo. “¡Qué tal mi gente!”, solía decir al iniciar sus publicaciones, ganándose el aprecio de una audiencia que no paraba de crecer.

En sus enlaces en directo, era común que documentara operativos policiales, especialmente los retenes nocturnos donde los agentes verificaban el estado de sobriedad de los conductores y revisaban si los documentos de tránsito se encontraban en regla.

