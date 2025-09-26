HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad
Espectáculos

Jared Leto reacciona al pan con chicharrón tras mención de José Peláez y actor termina elogiando la cocina peruana: "Es famosa"

En una entrevista que le hizo Peláez a Jared Leto, el actor sorprendió al elogiar la gastronomía peruana y expresó su curiosidad por el famoso pan con chicharrón. "Perú es famoso por la buena comida".

Jared Leto sorprende y elogia la comida peruana al escuchar sobre el pan con chicharrón.
Foto: Composición LR/José Peláez.

Jared Leto fue sorprendido por el conductor, José Peláez, cuando en una entrevista junto al cineasta Joachim Rønning, el exconductor de 'El gran chef famosos' inició su entrevista diciendo que venía de Perú, pero hizo referencia al reciente triunfo nacional en el Mundial de Desayunos, organizado por el streamer español Ibai Llanos, donde el tradicional pan con chicharrón fue el ganador.

"Soy José de Perú, el país del pan con chicharrón, recientemente declarado como el mejor desayuno del mundo", comentó Peláez. En esa línea, el reconocido actor, también sorprendió al elogiar la gastronomía nacional. "Yo sé una cosa. Perú es famoso por la buena comida. No sé por qué tienen tan buena comida allí".

PUEDES VER: Tiktokers argentinos lanzan 'Mundial de la gastronomía' tras reto de Ibai Llanos y redes critican: "Los mundiales son cada 4 años"

lr.pe

Jared Leto realza la gastronomía peruana

En una entrevista realizada por José Peláez, al conocido cantante y actor, Jared Leto, el conductor peruano, sorprendió con su presentación hablando del pan con chicharrón. Al describir sobre qué tenía este delicioso desayuno, el famoso actor contó que le haría probar. "Me está dando hambre mientras más hablamos de eso. Pensé que sacarías uno del bolsillo".

La entrevista fue realiza en el contexto del próximo estreno de Tron: Ares, la cual está bajo la dirección de Joachim Rønning, y donde Jared Leto protagoniza a Ares, un sofisticado programa digital, que se aventura ingresar al mundo real.

Pan con chicharrón ganó el mundial de desayunos

El pan con chicharrón, acompañado de tamal, se coronó como el ganador del 'Mundial de Desayunos', una competencia virtual creada por el streamer español Ibai Llanos. Durante la competencia, que se basaba en votos virtuales, se pudo observar la unión y participación masiva de millones de peruanos, quienes destacaron con entusiasmo en cada enfrentamiento contra otros países y sus representativos desayunos.

