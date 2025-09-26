Jared Leto sorprende y elogia la comida peruana al escuchar sobre el pan con chicharrón. | Foto: Composición LR/José Peláez.

Jared Leto sorprende y elogia la comida peruana al escuchar sobre el pan con chicharrón. | Foto: Composición LR/José Peláez.

Jared Leto fue sorprendido por el conductor, José Peláez, cuando en una entrevista junto al cineasta Joachim Rønning, el exconductor de 'El gran chef famosos' inició su entrevista diciendo que venía de Perú, pero hizo referencia al reciente triunfo nacional en el Mundial de Desayunos, organizado por el streamer español Ibai Llanos, donde el tradicional pan con chicharrón fue el ganador.

"Soy José de Perú, el país del pan con chicharrón, recientemente declarado como el mejor desayuno del mundo", comentó Peláez. En esa línea, el reconocido actor, también sorprendió al elogiar la gastronomía nacional. "Yo sé una cosa. Perú es famoso por la buena comida. No sé por qué tienen tan buena comida allí".

TE RECOMENDAMOS Cómo interpretar tu CARTA ASTRAL paso a paso | ASTROMOOD

Jared Leto realza la gastronomía peruana

En una entrevista realizada por José Peláez, al conocido cantante y actor, Jared Leto, el conductor peruano, sorprendió con su presentación hablando del pan con chicharrón. Al describir sobre qué tenía este delicioso desayuno, el famoso actor contó que le haría probar. "Me está dando hambre mientras más hablamos de eso. Pensé que sacarías uno del bolsillo".

La entrevista fue realiza en el contexto del próximo estreno de Tron: Ares, la cual está bajo la dirección de Joachim Rønning, y donde Jared Leto protagoniza a Ares, un sofisticado programa digital, que se aventura ingresar al mundo real.

Pan con chicharrón ganó el mundial de desayunos

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

El pan con chicharrón, acompañado de tamal, se coronó como el ganador del 'Mundial de Desayunos', una competencia virtual creada por el streamer español Ibai Llanos. Durante la competencia, que se basaba en votos virtuales, se pudo observar la unión y participación masiva de millones de peruanos, quienes destacaron con entusiasmo en cada enfrentamiento contra otros países y sus representativos desayunos.