Este es el mejor plato de pescado en América Latina y top 6 del mundo, según Taste Atlas 2025: superó a Perú con el ceviche
Perú está entre los 10 mejores del mundo y domina el top 11 del ranking latinoamericano. México, Chile y otros países también destacan.
Taste Atlas presentó su lista 2025 de los 100 mejores platos de pescado de agua salada en el mundo, un ranking que reúne preparaciones tradicionales de Asia, Europa y América Latina. Entre los primeros lugares destacan desde el sushi japonés hasta recetas típicas de Indonesia, Portugal y un país latino.
América Latina tuvo un papel relevante en la clasificación, y logró posicionar varios de sus platos más emblemáticos dentro del top 100 global. Perú, México, Chile, Ecuador y Argentina figuran en la lista, aunque no todos alcanzaron los primeros lugares.
El mejor plato de pescado del mundo está en Indonesia. Foto: Taste Atlas
El mejor plato latino de pescado que superó a Perú en 2025
El pescado zarandeado de México se consolidó como el mejor plato de América Latina en la lista 2025 de Taste Atlas, al ubicarse en el puesto 6 a nivel global. Esta preparación tradicional, originaria de Nayarit, consiste en pescado marinado con especias y asado a las brasas sobre rejillas de madera, lo que le otorga un sabor ahumado característico.
Con esta ubicación, el plato mexicano logró superar a los representantes peruanos (anticuchos de pescado, pescado a lo macho y tiradito) que también figuran en el top 20, reafirmando la importancia de la cocina marina de la región en el panorama gastronómico mundial.
México lidera el top latinoamericano de platos de pescado. Foto: Taste Atlas
Top 11 de mejores platos de pescado en América Latina, según Taste Atlas 2025
Según Taste Atlas, estos son los once platos latinoamericanos mejor valorados en el ranking 2025. Perú domina el top 11 con 4 deleites con pescado:
- Pescado zarandeado, México (#6 global)
- Anticuchos de pescado, Perú (#10 global)
- Pescado a lo macho, Perú (#11 global)
- Corvina/Lubina al horno, Chile (#12 global)
- Tiradito, Perú (#15 global)
- Encebollado, Ecuador (#16 global)
- Ceviche de sierra, México (#31 global)
- Chupe de pescado, Perú (#33 global)
- Pescado escovitch, Jamaica (#34 global)
- Dorada a la parrilla, Argentina (#59 global)
- Huachinango a la veracruzana, México (#61 global)
Perú está dentro del top 10 del mundo, pero no con ceviche. Foto: Taste Atlas
Top 20 de los mejores platos de pescado en el mundo en 2025
En el top 20 del ranking mundial, solo seis platos latinoamericanos figuran dentro. Asia domina más esta lista.
- Batagor – Indonesia
- Sushi nigiri Otoro – Japón
- Sushi nigiri Chutoro – Japón
- Sushi nigiri Maguro – Japón
- Tekkadón – Japón
- Pescado zarandeado – México
- Chamchi gimbap – Corea del Sur
- Cullen Skink – Escocia
- Kokotxas – España
- Anticuchos de pescado – Perú
- Pescado a lo macho – Perú
- Corvina/Lubina al horno – Chile
- Sushi nigiri Buri – Japón
- Tartar de atún – Estados Unidos
- Tiradito – Perú
- Encebollado – Ecuador
- Bacalhau à brás – Portugal
- Bakaliaros – Grecia
- Bacalhau à lagareiro – Portugal