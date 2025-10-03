HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

EE.UU: aprobación de nueva píldora genérica para el aborto indigna a sectores conservadores

La farmacéutica Evita Solutions confirmó la aprobación de su versión genérica de la mifepristona, un fármaco utilizado para interrumpir embarazos que, según la Asociación Médica Estadounidense, es seguro y eficaz.

La mifepristona fue aprobada originalmente por la FDA el año 2000.
La mifepristona fue aprobada originalmente por la FDA el año 2000. | Foto: AFP

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobaron una nueva versión genérica de la píldora abortiva mifepristona, generando protestas de los sectores conservadores en Estados Unidos.

Grupos y personalidades antiaborto condenaron la medida regulatoria. Por su parte, la organización "Students for Life Action" la calificó como una mancha en la presidencia de Donald Trump.

No es la primera versión genérica de la mifepristona

En su página web, la farmacéutica 'Evita Solutions' anunció que la FDA aprobó su versión genérica de mifepristona, un medicamente utilizado para interrumpir embarazos hasta las 70 días de gestación.

Este medicamento, aprobado originalmente por la FDA el año 2000, se suele usar en la mayoría de los abortos en Estados Unidos y también para el tratamiento de abortos espontáneos tempranos.

Cabe resaltar que la versión genérica de Evita Solutions no es la primera. Actualmente, ya existe una versión genérica de la mifepristona, pues la aprobación de nuevas alternativas genéricas es un procedimiento habitual.

Aprobación de medicamento genérico provoca indignación en sector conservador

Marjorie Dannenfelser, presidenta de Susan B. Anthony Pro-Life America, organización política en contra del aborto, calificó la aprobación de esta nueva versión genérica de irresponsable e inaceptable.

Por su parte, el senador de Misuri, Josh Hawley, también se manifestó sobre este anuncio. En su cuenta de X, el político republicano dijo que había perdido la confianza en la dirección de la FDA,

Finalmente, el exvicepresidente Mike Pence, afirmó que se trataba de una traición total al movimiento pro-vida que eligió a Donald Trump. También exigió la destitución de Robert F. Kennedy Jr., controvertido asesor de salud del gobierno.

Asociación Médica de EE.UU. afirma que es un medicamento seguro

Este revuelo se produce semanas después de que Robert F. Kennedy Jr y el comisionado de la FDA, Marty Makary, supuestamente enviaran una carta a 22 fiscales generales republicanos informando realizarían una nueva revisión de la seguridad de la mifepristona.

Las organizaciones pro aborto lo consideraron un intento flagrante de obstaculizar el acceso a la atención médica, y una coalición de fiscales de varios estados gobernados por demócratas se comprometió a proteger la disponibilidad del medicamento.

La Asociación Médica Estadounidense calificó a este medicamento de extremadamente seguro y eficaz, y sostuvo que restringir el acceso a la mifepristona pondría en peligro la salud pública, una postura coincidente con la de muchas instituciones médicas.

La mifepristona, que impide el desarrollo del embarazo, se usa generalmente en combinación con misoprostol, que provoca el vaciamiento del útero.

