Mundo

Este es el nuevo hombre más rico del mundo, que desplazó a Elon Musk, según Bloomberg: su fortuna supera los 390.000 millones de dólares

Larry Ellison ha superado a Elon Musk como la persona más rica del mundo, alcanzando un patrimonio neto de 393.000 millones de dólares. Este cambio se produjo tras los resultados trimestrales de Oracle.

Larry Ellison superó a Elon Musk como la persona más rica del mundo. Foto: Composición LR/AFP.
Larry Ellison superó a Elon Musk como la persona más rica del mundo. Foto: Composición LR/AFP.

Larry Ellison superó a Elon Musk como la persona más rica del mundo, alcanzando un patrimonio neto de 393.000 millones de dólares, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Este notable ascenso ocurrió tras la publicación de los resultados trimestrales de Oracle Corp., que superaron las expectativas del mercado. La fortuna de Ellison se disparó a 101.000 millones de dólares.

Ellison, quien cofundó Oracle y ahora es presidente y director de tecnología, tiene la mayor parte de su patrimonio neto vinculado a la empresa. Según Bloomberg, las acciones de Oracle, que ya habían subido un 45%, se dispararon un 41% el miércoles tras "el anuncio de un importante aumento en las reservas y la presentación de una perspectiva positiva para su negocio de infraestructura en la nube".

PUEDES VER: Este millonario qatarí compró 10.000 hectáreas en Sudamérica y construirá tres hidroeléctricas y una residencia de lujo

lr.pe

¿Quién es Larry Ellison, el ahora hombre más rico del mundo?

Larry Ellison, nacido el 17 de agosto de 1944 en Nueva York, cofundó Oracle Corporation en 1977, inicialmente conocida como Software Development Laboratories. La compañía se destacó por desarrollar Oracle Database, el primer sistema de gestión de bases de datos relacional comercialmente viable. Bajo su liderazgo, Oracle se convirtió en un gigante del software empresarial.

En 2014, Ellison dejó el cargo de CEO, pero continuó como presidente y director de tecnología, manteniendo una participación significativa en la empresa. Además de su éxito empresarial, es conocido por su estilo de vida lujoso. Posee el 98% de la isla hawaiana de Lānaʻi y ha invertido en diversos sectores, incluyendo energía, deportes y entretenimiento.

¿Cuáles son las empresas de Larry Ellison?

Ellison es cofundador y actual presidente de Oracle Corporation, pero, además de su participación en Oracle, tiene una relevante inversión en Tesla, Inc., donde adquirió una participación importante en 2018 y fue miembro de su junta directiva hasta 2022.

Además de la tecnología, expandió su portafolio a través de otras compañías e inversiones. En 2016, Oracle adquirió NetSuite, donde Ellison tenía una participación del 35%. También ha invertido en la industria del entretenimiento, siendo propietario de Skydance Media, que más tarde se fusionó con Paramount Global.

En el ámbito de la agricultura, fundó Sensei Ag en 2017, una empresa enfocada en el uso de inteligencia artificial y robótica para mejorar la agricultura de precisión. También es dueño de Oracle Team USA, un equipo de regatas que ha ganado la Copa América en varias ediciones.

