Este hombre inicia el 2025 como el más rico de América Latina superando los US$ 80.000 millones, según Bloomberg

Con el inicio del 2025, un empresario mantiene el título de ser el hombre más rico de América Latina, superando los 80.000 millones de dólares, según cifras tomadas del Bloomberg Billionaires Index. Este notable logro destaca su éxito en el mundo de los negocios y lo consolida como una de las figuras más influyentes de la región, con una fortuna que fue creciendo a lo largo de los años.

La fortuna de Carlos Slim proviene principalmente de su participación en empresas como América Móvil, líder en telecomunicaciones en América Latina, Telmex, proveedor dominante de telefonía fija e internet en México, y Grupo Carso.

Además, Slim tiene una significativa inversión en Inbursa, el conglomerado financiero, y en Cemex, una de las mayores productoras de cemento a nivel global. Más recientemente, ha diversificado su portafolio con inversiones en la industria energética a través de PBF Energy y Talos Energy, consolidando así su millonaria fortuna a través de diversos sectores clave.

Este es el hombre más rico de América Latina, según Bloomberg

Carlos Slim Helú se mantiene como el hombre más rico de América Latina, con una fortuna estimada en US$ 84.300 millones a principios de 2025, según el Bloomberg Billionaires Index. Su riqueza proviene principalmente de su participación en América Móvil, el mayor operador de telefonía móvil en América Latina, y en Telmex, el principal proveedor de telefonía fija e internet en México.

Además, a través de su conglomerado Grupo Carso, Slim diversificó sus inversiones en sectores como la construcción, la minería, la energía y el comercio minorista. También posee una participación significativa en Inbursa, el grupo financiero mexicano, y en Cemex, una de las mayores productoras de cemento a nivel mundial.

Carlos Slim Helú se mantiene como el hombre más rico de América Latina. Foto: AFP.

Recientemente, Slim amplió sus inversiones en la industria energética, invirtiendo US$ 602 millones en la refinería PBF Energy, aumentando su participación al 25%, y adquiriendo acciones por US$ 326 millones en Talos Energy Inc., con lo que ahora posee el 24,2% de la empresa.

PUEDES VER: Los únicos 2 países de América Latina que podrán conectar sus celulares al internet satelital de Starlink de Elon Musk

¿Quiénes siguen a Carlos Slim entre los hombres más ricos de América Latina?

En el segundo lugar del Bloomberg Billionaires Index 2025 se encuentra Eduardo Saverin, cofundador de Facebook (ahora Meta), quien posee una fortuna de US$ 37.700 millones, con un aumento de 5.870 millones en lo que va del año. Además de su éxito con la red social, Saverin diversificó sus inversiones a través de su rol como co-CEO de B Capital Group. La empresa realizó inversiones de US$ 6.500 millones.

En la tercera posición se sitúa Germán Larrea, presidente ejecutivo de Grupo México (GMEXICOB), con una fortuna de 35.500 millones de dólares, un aumento de 2.700 millones en el último año. Su riqueza proviene principalmente de la explotación de minerales, especialmente el cobre, y de la división ferroviaria de su conglomerado.

Los 5 hombres más ricos de América Latina, según Bloomberg

Carlos Slim (US$ 84.300 millones).

Eduardo Saverin (US$ 37.700 millones).

Germán Larrea (US$ 35.500 millones).

Jorge Paulo Lemann (US$ 22.200 millones).

Alejandro Santo Domingo (US$ 15.000 millones).

¿Quién es Carlos Slim Helú, el más rico de América Latina?

Carlos Slim Helú es un destacado empresario mexicano, reconocido como el hombre más rico de América Latina. Nació el 28 de enero de 1940 en la Ciudad de México, hijo de inmigrantes libaneses, Julián Slim Haddad y Linda Helú Atta. Mostró un notable interés por los negocios y las matemáticas, lo que lo llevó a estudiar ingeniería civil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Tras completar sus estudios en 1961, Slim inició su carrera empresarial como corredor de bolsa en México, dedicando largas jornadas laborales para establecerse en el mundo de los negocios. En 1965, fundó la casa de bolsa Inversora Bursátil y, al año siguiente, estableció Inmuebles Carso, una agencia inmobiliaria y empresa holding mexicana.

A lo largo de las décadas siguientes, consolidó un vasto imperio empresarial que abarca sectores como telecomunicaciones, construcción, minería, comercio minorista, energía y medios de comunicación. En 1990, adquirió Teléfonos de México (Telmex), siendo el principal proveedor de telefonía fija en el país. Posteriormente, expandió su influencia en el sector de telecomunicaciones con América Móvil.