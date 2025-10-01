Alemania: cierra temporalmente la Fiesta de la Cerveza de Múnich por una amenaza de bomba

El Oktoberfest se realizará hasta el próximo 05 de octubre. | Foto: AFP

El Oktoberfest se realizará hasta el próximo 05 de octubre. | Foto: AFP

El Oktoberfest, la tradicional Fiesta de la Cerveza que se celebra en Múnich, Alemania, cerró temporalmente debido a una amenaza de bomba en la ciudad, donde la policía investigó una “pelea familiar” que involucró explosivos y dejó un muerto.

Las autoridades alemanas informaron que un hombre de 57 años hirió a su madre y a su hija en un barrio del norte de la ciudad, donde colocó explosivos en la casa familiar antes de incendiarla.

PUEDES VER: OpenAI es denunciada en Alemania por reproducir canciones con ChatGPT sin autorización de autores

El hombre se suicidó cerca de la vivienda y en su mochila se encontraron artefactos explosivos, indicó la Policía germana.

Los agentes hallaron una carta escrita por el sospechoso cerca del lugar del crimen, que contenía una amenaza no especificada de atentado con explosivos y hacía referencia al 'Oktoberfest', la fiesta de la cerveza que acoge a miles de personas.

"Debido a una amenaza de bomba no especificada relacionada con el incidente ocurrido en el norte de Múnich, el recinto del festival en Theresienwiese permanecerá cerrado hasta las 17 horas", informaron las autoridades.

La alarma sobre el incidente se dio antes del amanecer, cuando se escucharon explosiones dentro de la casa en llamas y comandos policiales acudieron al lugar, donde también ardían tres vehículos.

El presunto pirómano fue encontrado más tarde en un lago cercano, gravemente herido, y falleció poco después, indicó la policía, que habla de una "pelea familiar".

El alcalde de Múnich, Dieter Reiter, anunció la reapertura de la fiesta a las 5:30 PM (hora alemana). "La policía comprobó la situación y dio el visto bueno", escribió en su cuenta de Instagram.

El evento, que este año se realiza del 20 de septiembre al 5 de octubre, es considerado como la mayor feria de cerveza del mundo. En 2024 recibió a 6,7 millones de visitantes.