OpenAI es denunciada en Alemania por reproducir canciones con ChatGPT sin autorización de autores
La denuncia realizada en Alemania asegura que OpenAI habría usado letras de canciones para entrenar a ChatGPT, sin pagar licencias a los autores.
La empresa estadounidense OpenAI, creadores de ChatGPT, fueron denunciados por una organización alemana de gestión de derechos de autor, quienes aseguran que la inteligencia artificial (IA) reproduce canciones de varios artistas sin permiso.
La Sociedad de derechos de autor (GEMA), que representa a unos 100.000 compositores y editores musicales en Alemania, acusó a OpenAI, de haber usado letras de canciones para entrenar a ChatGPT, sin pagar una autorización a los autores.
OpenAI niega las acusaciones
El tribunal regional de Múnich, que revisa esta denuncia, declaró que ChatGPT usa nueve canciones y que esto es algo incontestable porque la herramienta restituyó sus letras de forma fiel a partir de preguntas de los usuarios.
La denuncia se presentó en noviembre de 2024 y el fallo se espera para el 11 de noviembre de 2025. Para GEMA, es una reproducción ilícita en cuanto a los derechos de autor, agravada por la difusión de los textos a los usuarios.
Según el tribunal, OpenAI rechaza las acusaciones alegando que sus modelos no acumulan datos individuales sino que reflejan lo que han aprendido a partir del conjunto de datos de entrenamiento.
Echan la responsabilidad a los usuarios
La compañía dirigida por Sam Altman también achaca la responsabilidad a los usuarios de ChatGPT.
OpenAI reivindica unos 700 millones de usuarios semanales y está considerado como uno de los líderes mundiales de la inteligencia artificial.
Los actores de la industria musical y literaria reclaman una regulación más fuerte de la IA para obtener más transparencia sobre los datos que se utilizan y salvaguardar sus ingresos.