Bonos Activos información de HOY, 25 de septiembre: Bono de Guerra con aumento y próximos pagos confirmados vía Sistema Patria

Hay varios Bonos Patria que están activos en estos días de septiembre 2025. Foto: composición LR/Medium

El Gobierno de Nicolás Maduro ha retomado, a través del Sistema Patria, la entrega habitual de los bonos mensuales correspondientes a septiembre de 2025, como parte de sus medidas de apoyo a los sectores más golpeados por la crisis económica. Estos subsidios llegan con ajustes en sus montos, adaptados al escenario inflacionario actual.

En este momento ya se está otorgando el Bono de Guerra de este mes, y durante los próximos días se completará la distribución para todos los beneficiarios, bajo los nuevos montos aprobados.

Bonos Sistema Patria: ¿qué pago de septiembre 2025 está activo HOY en Venezuela?

Ya se realizó la acreditación del Bono de Guerra correspondiente a septiembre de 2025 para los pensionados, a través del Sistema Patria. La información fue confirmada oficialmente el lunes 22 mediante canales institucionales como el grupo Patria Digital en Telegram y la cuenta Bonos Protectores Social al Pueblo en la red X (antes conocida como Twitter).

En esta entrega, los jubilados recibieron un total de 7.800 bolívares, lo que representa aproximadamente 50 dólares, según el tipo de cambio oficial del BCV.

Anuncio del Bono de Guerra de septiembre 2025 para pensionados. Foto: Canal Patria Digital

¿Qué bonos de septiembre 2025 llegan vía Sistema Patria?

Durante los próximos días, el Ejecutivo nacional, bajo la administración de Nicolás Maduro, iniciará la distribución de estos bonos mediante la plataforma del Sistema Patria:

Bono Cuadrantes de Paz

Bono Cultores Populares

¿Cómo cobrar los bonos de septiembre 2025 en Patria?

Inicia sesión en la Plataforma Patria. Haz clic en "Monedero" y luego en "Retiro de fondos". Indica el monedero de origen, monto y destino de los fondos. Presiona "Continuar" y luego "Aceptar". El sistema te avisará que la operación fue un éxito. ¡Listo!

¿Cómo registrarme para cobrar los bonos de septiembre 2025 en el Sistema Patria?