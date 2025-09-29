HOYSuscripcion LR Focus

Bonos Activos esto se sabe HOY, 29 de septiembre: subsidios con aumento y último pagos del mes confirmados por el Sistema Patria

Durante los próximos días finalizará la entrega de los bonos del Sistema Patria establecido para septiembre de 2025. Entre los beneficios activos se encuentra el Bono de Guerra Económica dirigido a los pensionados.

Hay varios Bonos Patria que están activos en estos días de septiembre 2025. Foto: composición LR/Medium
Hay varios Bonos Patria que están activos en estos días de septiembre 2025. Foto: composición LR/Medium

A través del Sistema Patria, el Gobierno de Nicolás Maduro reactivó la entrega regular de los bonos correspondientes a septiembre de 2025, como parte de su estrategia para respaldar a los sectores más afectados por la situación económica. Estos apoyos financieros llegan con nuevos montos, ajustados al contexto inflacionario actual.

En este contexto, ya se encuentra en curso el pago del Bono de Guerra de este mes, y en los próximos días se completará su entrega a todos los beneficiarios bajo las cifras recientemente actualizadas.

lr.pe

Bonos Sistema Patria: ¿qué pago de septiembre 2025 está activo HOY en Venezuela?

El pago del Bono de Guerra correspondiente a septiembre de 2025 ya fue depositado para los pensionados, mediante el Sistema Patria. La confirmación oficial se dio el lunes 22 a través de canales institucionales como el grupo de Telegram Patria Digital y la cuenta Bonos Protectores Social al Pueblo en la red X (anteriormente Twitter).

En esta ocasión, los jubilados recibieron un monto de 7.800 bolívares, equivalente a unos 50 dólares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Anuncio del Bono de Guerra de septiembre 2025 para pensionados. Foto: Canal Patria Digital

Anuncio del Bono de Guerra de septiembre 2025 para pensionados. Foto: Canal Patria Digital

¿Qué bonos de septiembre 2025 llegarán vía Sistema Patria?

En los días siguientes, el Gobierno encabezado por Nicolás Maduro comenzará a entregar estos bonos a través de la plataforma del Sistema Patria:

  • Bono Cuadrantes de Paz
  • Bono Cultores Populares

¿Cómo cobrar los bonos de septiembre 2025 en Patria?

  1. Inicia sesión en la Plataforma Patria.
  2. Haz clic en "Monedero" y luego en "Retiro de fondos".
  3. Indica el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
  4. Presiona "Continuar" y luego "Aceptar".
  5. El sistema te avisará que la operación fue un éxito. ¡Listo!
