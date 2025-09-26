HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
Mundo

Hombre se salva de morir arrollado por un auto en Brasil y se pone a rezar de rodillas para agradecer

Un trabajador de limpieza se salvó de milagro al apartarse justo a tiempo del auto que se le acercaba a gran velocidad en Brasil. La escena fue captada por cámaras de seguridad.

Un reciclador de basura y trabajador de limpieza vivió un dramático momento cuando estuvo a punto de ser atropellado por un auto en Aracaju, capital del estado de Sergipe, en Brasil. La escena quedó registrada por cámaras de seguridad y no tardó en viralizarse a través de las redes sociales.

El hombre fue identificado como Erick Danilo Santos, trabajador de una empresa de recolección de residuos. Mientras esperaba el paso de un colectivo de la compañía, se encontraba sentado en una vereda tomando café. En cuestión de segundos, se percató de que un vehículo se aproximaba hacia él a gran velocidad.

PUEDES VER: Este país de Sudamérica desafía a Brasil como el nuevo reemplazo de EE. UU. en las compras de soja de China

Recolector de basura se salva de milagro de ser arrollado por un auto en Brasil

Las imágenes revelan el preciso momento en que Erick Santos reacciona con rapidez y consigue apartarse del auto justo a tiempo, evitando ser atropellado por apenas unos centímetros. Tras el susto vivido, se arrodilló para rezar y agradecer haber salido ileso.

En conversación con el medio brasileño G1, Santos confesó que no logró ver quién conducía el automóvil, pero aseguró que lo vivido le dejó una enseñanza profunda. “Comprendí aún más que cada día es un regalo y que no tenemos garantía de un mañana. La vida es corta, pero la eternidad es real”.

PUEDES VER: El Primer Comando Capital, una de las organizaciones criminales más peligrosas de Brasil que protegía a 'El Monstruo' antes de su captura

Reacción en redes sociales ante lo sucedido

El video del joven brasileño difundido en redes sociales no tardó en volverse viral, acumulando miles de comentarios de usuarios que no dudaron en describir lo ocurrido como un auténtico “milagro”.

Muchos resaltaron la rapidez con la que el reciclador reaccionó ante el peligro y cómo, en cuestión de segundos, logró evitar una tragedia. Hasta el momento, las autoridades locales no han confirmado si se ha iniciado alguna investigación para identificar al responsable del vehículo.

PUEDES VER: El único país de Latinoamérica que competirá con China y EE.UU. en la producción de acero para 2030

No es el primer caso de una persona que se salve de morir atropellado en Brasil

En febrero de este año, en Braço do Norte, ubicada en el estado brasileño de Santa Catarina, se registró un impresionante accidente que, por poco, termina en tragedia. Una mujer que caminaba por una calle del lugar estuvo a escasos segundos de ser atropellada por un automóvil que circulaba descontroladamente a gran velocidad.

El incidente ocurrió cuando un conductor, aparentemente distraído por el uso de su celular, perdió el control del auto y chocó contra otro que se encontraba estacionado. Justo en ese momento, la transeúnte se aproximaba al lugar del impacto y fue alcanzada por uno de los autos involucrados en el choque. Pese a lo aparatoso del accidente, la mujer salió ilesa, lo que fue considerado un milagro por testigos del hecho.

