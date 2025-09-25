HOYSuscripcion LR Focus

El magestuoso crucero que supera al 'Wonder of the Seas' como el más grande del mundo: más de 250.000 toneladas de lujo

Legend of the Seas, el nuevo crucero de lujo, debutará en 2026 con rutas por el Mediterráneo y el Caribe, marcando un hito en la industria turística en el océano.

Legend of the Seas navegará por el Caribe tras su estreno en el Mediterráneo. Foto: Cruceros.es
Legend of the Seas navegará por el Caribe tras su estreno en el Mediterráneo. Foto: Cruceros.es

El Legend of the Seas, construido en el astillero Meyer Turku de Finlandia, para Royal Caribbean, fue botado al agua desde el dique seco tras un meticuloso proceso de 12 horas, en el que se utilizaron 92 millones de galones de agua, equivalentes a más de 140 piscinas olímpicas. Esta etapa confirmó la estabilidad y seguridad del buque, que cuenta con 22 elevadores, siete piscinas y tecnología de punta. Considerado una “ciudad flotante”, el crucero fusiona tamaño, innovación y lujo, y despierta expectativas inéditas en la industria marítima.

Su diseño sobresale no solo por su magnitud, sino también por la experiencia integral que ofrece: entretenimiento para todos los públicos, opciones gastronómicas de primer nivel y un enfoque inclusivo que lo hace accesible para personas con movilidad reducida. Todo esto posiciona al coloso Legend of the Seas como un referente global y supera a su predecesor, el Wonder of the Seas, convirtiéndose en el crucero más grande del mundo.

PUEDES VER: China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

lr.pe

Principales características y atracciones del Legend of the Seas

Entre sus principales innovaciones se encuentra un parque acuático de categoría 6 —el más grande instalado en un crucero—, así como Crown’s Edge, una zona de aventuras suspendida sobre el océano, con pasarelas y cuerdas que simulan desafíos antigravitatorios. Esta combinación de lujo, entretenimiento y accesibilidad lo distingue de otras embarcaciones y garantiza una experiencia única, tanto para familias como para personas viajeras en busca de emociones.

El Legend of the Seas también incorpora sistemas ecológicos de propulsión eficiente y tratamiento avanzado de aguas residuales, lo que le permite cumplir con las normas internacionales de sostenibilidad. La automatización en navegación, reservas y entretenimiento mejora cada aspecto del viaje y demuestra que un gigante del mar puede ser moderno, seguro y respetuoso con el medio ambiente.

PUEDES VER: La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

lr.pe

¿Cuándo y desde dónde iniciará su viaje inaugural el Legend of the Seas en 2026?

El viaje inaugural del Legend of the Seas está previsto para el verano de 2026, con una ruta por el Mediterráneo occidental que partirá desde Barcelona, España. En noviembre, el crucero se trasladará al Caribe, con salidas desde Fort Lauderdale, Florida, e incluirá escalas en la isla privada Perfect Day at CocoCay, en las Bahamas.

La travesía tendrá una duración de entre seis y ocho noches, con una propuesta que combina cultura, playas y entretenimiento de lujo. Con 365 metros de eslora y 50 metros de manga, el Legend of the Seas se perfila como una experiencia inolvidable, en la que la gastronomía, la diversión y la comodidad se conjugan para satisfacer a todos sus huéspedes.

