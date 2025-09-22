HOYSuscripcion LR Focus

USA

Más de 150 mil estadunidenses piden empleo en el ICE para apoyar plan antiinmigratorio de Trump y deportar a extranjeros

La secretaria del DHS, Kristi Noem, señaló que el ICE recibió un número sin precedentes de solicitudes de empleo, apoyando así la política de deportación de indocumentados.

Miles de estadunidenses piden empleo en el ICE para ayudar en la deportación de inmigrantes.
Miles de estadunidenses piden empleo en el ICE para ayudar en la deportación de inmigrantes. | NBC News

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha implementado una nueva estrategia que ha provocado un fuerte impacto en la comunidad inmigrante en los Estados Unidos.

Más de 150.000 personas expresaron su disposición a colaborar con ICE, con el objetivo de apoyar los procesos de deportación de inmigrantes indocumentados. Este fenómeno señala un cambio significativo en cómo la agencia recluta su personal.

PUEDES VER: Inmigrante venezolano buscaba regular su situación migratoria en EEUU, pero fue arrestado por el ICE solo por tener tatuajes

lr.pe

Miles de estadounidenses piden empleo en ICE para ayudar a deportar a inmigrantes

El ICE se ha convertido en un centro de atracción para aquellos que respaldan la política antiinmigrante promovida de la administración de Trump. Kristi Noem, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), mencionó que la agencia experimentó un número sin precedentes de solicitudes. "Más de 150,000 estadounidenses patriotas desean defender la patria expulsando a los peores delincuentes extranjeros ilegales de Estados Unidos", indicó.

Para alentar a las personas a unirse a sus filas, el ICE ofreció atractivos paquetes de incentivos, como bonos de hasta 50,000 dólares por firmar, la cancelación de préstamos estudiantiles, un pago extra del 25 % para agentes especiales de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, horas extras para oficiales de deportación y mejores beneficios de jubilación.

PUEDES VER: ICE arresta y deporta a inmigrante de El Salvador que sería miembro de la Mara Salvatrucha: extranjero era buscado por Interpol

lr.pe

"Los estadounidenses responden al llamado de su país", señala Noem

Hasta el momento, el ICE ha extendido más de 18,000 ofertas de empleo temporales, ampliando así su presencia en las operaciones contra criminales extranjeros. Al respecto, Kristi Noem comentó que "los estadounidenses están respondiendo al llamado de su país para servir y ayudar a expulsar a asesinos, pedófilos, violadores, terroristas y miembros de pandillas de nuestro territorio”.

El pasado martes, Noem compartió un video de una redada realizada al amanecer en las afueras de Chicago, donde aparentemente se mostró varias detenciones de inmigrantes. “El presidente Trump ha sido claro: si los políticos no priorizan la seguridad de sus ciudadanos, este gobierno lo hará. Hoy estuve en Chicago para dejar en claro que no vamos a dar un paso atrás”, afirmó.

PUEDES VER: Inmigrantes venezolanos con TPS en EEUU podrán obtener y renovar licencias de conducir en Miami-Dade este 2025

lr.pe

El incremento del control migratorio en Estados Unidos

El incremento de las operaciones de control migratorio, enfocadas en inmigrantes con antecedentes criminales que están en EE. UU. de forma ilegal, ha resultado en más de 200.000 arrestos y más de 50.000 detenciones hasta ahora en 2025. Muchas de estas personas fueron detenidas mientras iban al trabajo, frente a tribunales o en estacionamientos de tiendas.

Como consecuencia de las redadas masivas en ciudades como Boston y Chicago, muchas familias han optado por permanecer encerradas en sus casas, temerosas de ser arrestadas al salir. La semana pasada, agentes del ICE mataron a un hombre en Illinois durante un intento de arresto, en el que, según los reportes, él habría atropellado a los oficiales con su auto. En tanto, Kristi Noem expresó su deseo de que EE. UU. invierta en una flota de aviones dedicada exclusivamente a las deportaciones, a raíz de estas redadas del ICE.

