Mundo

Peruano arrestado 2 meses en EE.UU. por vender ceviche volvió a Perú y cuenta su calvario: "Estuve encadenado de pies y manos"

Ricardo Quintana reveló que sufrió tortura psicológica durante su estadía en la cárcel Alligator Alcatraz, prisión de máxima seguridad en EE. UU. Además, contó los abusos que sufren los migrantes hispanos a manos de la policía estadounidense.

Ricardo Quintana, peruano detenido por vender ceviche en la playa de Florida, confesó que su permanencia en Alligator Alcatraz fue una tortura psicológica.
Ricardo Quintana, peruano detenido por vender ceviche en la playa de Florida, confesó que su permanencia en Alligator Alcatraz fue una tortura psicológica. | Foto: composición LR/DNews

Ricardo Quintana, periodista peruano, pasó los dos últimos meses viviendo una pesadilla en Estados Unidos. Su calvario comenzó cuando decidió vender los últimos platos de ceviche que le quedaban en una playa en Florida. Allí fue detenido por un agente encubierto para luego ser trasladado por siete centros de detención, donde se inició su proceso migratorio al Perú. Una de las prisiones por las que pasó el comunicador fue Alligator Alcatraz, un centro de máxima seguridad creado por Donald Trump para indocumentados.

Tras casi 50 días privado de su libertad, el peruano retornó a Lima para reunirse con su familia. En una entrevista con DNews, el periodista denunció públicamente los maltratos que sufrió por parte de las autoridades en EE. UU. Según su relato, las torturas y los abusos fueron una constante durante su proceso de reclusión.

PUEDES VER: Denuncian la 'desaparición' de cientos de inmigrantes arrestados en Alligator Alcatraz: no figuran en base de datos del ICE

lr.pe

"Me metí a la playa y un policía encubierto me detuvo (...) Me tuvieron en un calabozo hasta las 10 de la noche. De ahí me abrieron la puerta y me enmarcaron de pies y manos con una cadena. Me subieron a un carro y me trasladaron a una cárcel donde clasifican a todo tipo de delincuentes", señaló.

"Fue una tortura psicológica": peruano expone abusos en la cárcel Alligator Alcatraz

Ricardo Quintanilla calificó su permanencia en la prisión Alligator Alcatraz como una tortura psicológica, pues estuvo encadenado de pies y manos al piso. Además, experimentó episodios de violencia física por parte de los guardias, algo que lo dejó con secuelas emocionales.

PUEDES VER: Latino con Green Card y negocio exitoso en EEUU es arrestado por ICE: comenzó como vendedor ambulante a los 11 años

lr.pe

"Me llevaron a Alligator Alcatraz y fue una tortura psicológica, para mi apropósito, para que te partas y firmes lo que tengas que firmar. La entra duró 5 horas. Estuve encandenado al piso, no solo de pies y manos, sino que no podías moverte. No podía creer todo lo que me estaba pasando solo por vender ceviche. Y el desprecio que sentían los americanos por nosotros era espantoso", mencionó.

Asimismo, explicó como vienen enfrentando hoy en día los hispanos las persecuciones de las autoridades de Estados Unidos y denunció que estas acciones están marcados por el racismo y la discriminación.

"La sensación de los hispanos es que nos están cazando. Hay gente que ya no quiere ir a trabajar, tienen miedo. Todos (las autoridades) te pueden detener por tu aspecto físico", explicó.

