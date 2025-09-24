El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) informó esta semana que el nuevo examen para obtener la ciudadanía americana estará disponible desde el 17 de octubre de 2025.

Joseph Edlow, director de la entidad, explicó en una entrevista con el medio The New York Times en julio que, "la prueba, tal como está presentada actualmente, no es muy difícil”, por tal motivo, será modificada.

Los cambios de USCIS para obtener la ciudadanía americana en 2025

Los cambios implementados de la administración de Trump se centran principalmente en las preguntas orales que los funcionarios de USCIS le harán a los solicitantes. “Algunas de las preguntas de la versión de 2008 del examen cívico ya no aparecen en la prueba de naturalización de 2025, en la que aproximadamente el 25% del contenido es nuevo", indicó la institución.

Estos cambios se suman a otros requisitos recientes que el gobierno de Washington ha implementado para hacer más difícil obtener la ciudadanía. Entre ellos se incluyen investigaciones de antecedentes más exhaustivas, que ahora también involucran consultas con vecinos y compañeros de trabajo para evaluar el carácter moral del solicitante, así como la verificación de que no hayan realizado comentarios "antiestadounidenses" en el pasado.

¿Cómo serán divididas las preguntas para la ciudadanía americana?

La nueva guía de estudio para el examen de ciudadanía americana cuenta ahora con 128 preguntas. USCIS seleccionará 20 de ellas para que los inmigrantes las practiquen (antes eran solo 10), y deberán responder correctamente al menos 12 para aprobar.

Si un solicitante comete nueve errores, será considerado reprobado y el funcionario dará por terminada la prueba. Es importante destacar que los solicitantes tienen dos oportunidades para presentar el examen antes de tener que reiniciar todo el proceso desde cero.

Dado que el 75% del examen sigue basándose en la versión de 2008, es probable que sigan apareciendo preguntas como: ¿quién escribió la Declaración de Independencia?, ¿qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803?, ¿por qué hay 13 franjas en la bandera?, ¿cómo se llama el himno nacional?, entre otras.

¿Quiénes tienen que dar el examen de naturalización?

Los inmigrantes que formalicen su solicitud de naturalización 30 días después de la publicación de la nueva norma en el Registro Federal tendrán que presentar el nuevo examen. Esta norma fue publicada el 18 de septiembre, por lo que comenzará a aplicarse a todas las solicitudes presentadas a partir del 17 de octubre. Las personas que ya han presentado su solicitud serán evaluadas con el examen de educación cívica de 2008.

USCIS aclaró que ambas guías de preguntas seguirán disponibles en su página web “para ayudar a los inmigrantes que solicitan la naturalización, así como a aquellos que serán evaluados con el examen de educación cívica de 2008, dependiendo de la fecha en que presentaron su solicitud”.

Cabe recordar que la Ley de Seguridad Interna de 1950 estableció que todos los extranjeros deben demostrar sus conocimientos sobre la historia y la educación cívica de Estados Unidos para obtener la ciudadanía americana. Desde entonces, se utiliza una prueba estándar para medir estos conocimientos. Actualmente, la tasa de aprobación es del 91%, según datos oficiales.