HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

No es litio ni agua: el tesoro que esconde América Latina y que hoy es un recurso codiciado por las potencias mundiales

América Latina concentra más del 50% de la producción mundial de cobre, recurso esencial para industrias tecnológicas y energías limpias.

América Latina lidera la producción de cobre, clave para la economía global. Foto: Thinkstock
América Latina lidera la producción de cobre, clave para la economía global. Foto: Thinkstock

El cobre se ha convertido en un recurso esencial para el funcionamiento de numerosas industrias y tecnologías. Su importancia radica en que garantiza que el mundo moderno opere de manera eficiente, desde la fabricación de cables hasta el desarrollo de energías limpias.

América Latina vive un momento crucial en su desarrollo económico. Si bien enfrenta problemas como la inflación y la desaceleración en algunos países, también abre nuevas oportunidades en sectores estratégicos como la minería y la energía, con el cobre como protagonista en este escenario.

El cobre de América Latina impulsa tecnologías limpias y la economía global. Foto:iStock

El cobre de América Latina impulsa tecnologías limpias y la economía global. Foto:iStock

PUEDES VER: China competirá por el tren bala más rápido de América Latina: transportará a 45.000 pasajeros y alcanzará los 200 km/h

lr.pe

¿Por qué el cobre se ha convertido en un recurso estratégico y esencial para el mundo moderno?

La región posee aproximadamente el 42% de las reservas mundiales de cobre, según el Sector Minero Energético, lo que la convierte en un actor clave en el mercado global de este mineral. Su alta conductividad eléctrica lo posiciona como un componente fundamental en la fabricación de cables, motores eléctricos y sistemas de energía renovable.

Se estima que la región deberá duplicar su producción en los próximos 20 años para satisfacer la demanda proyectada. Esto significa que se requerirán inversiones sustanciales en infraestructura minera, el uso de nuevas tecnologías y la capacitación laboral para lograr una producción más eficiente.

PUEDES VER: Este es el insólito país que superó a Estados Unidos y hoy tiene la mayor cantidad de restaurantes de KFC en el mundo

lr.pe

Los países de la región con mayores reservas y producción de cobre son:

  • Chile: Líder mundial en producción, con minas como Escondida y Chuquicamata, que aportan un porcentaje significativo del cobre global.
  • Perú: Segundo productor de la región, con minas como Cerro Verde y Antamina, además de ser un gran exportador del mineral.
  • México: Con yacimientos como Cananea y Buenavista del Cobre, que contribuyen de manera importante a la producción regional.
  • Brasil: Posee reservas considerables en zonas como Minas Gerais y Pará, aunque su producción es menor que la de Chile y Perú.
  • Argentina: En etapa de desarrollo con proyectos como Filo del Sol y Bajo de la Alumbrera, que buscan incrementar la producción en el futuro.

En conjunto, Chile y Perú concentran más del 50% de la producción de cobre de América Latina, consolidando a la región como líder mundial en este recurso estratégico.

Notas relacionadas
Capturan al exjefe antidrogas del gobierno de Evo Morales por presuntos vínculos con el narcotráfico en Bolivia

Capturan al exjefe antidrogas del gobierno de Evo Morales por presuntos vínculos con el narcotráfico en Bolivia

LEER MÁS
Zelenski advierte en la ONU que Ucrania necesita más armas y aliados ante el avance de Rusia en Europa

Zelenski advierte en la ONU que Ucrania necesita más armas y aliados ante el avance de Rusia en Europa

LEER MÁS
Trump provoca caos vial en Nueva York y Macron le reclama por teléfono tras terminar atascado: “Todo está bloqueado por tu culpa”

Trump provoca caos vial en Nueva York y Macron le reclama por teléfono tras terminar atascado: “Todo está bloqueado por tu culpa”

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

LEER MÁS
El país con la mayor fuerza naval de Sudamérica y único en top 10 del mundo, según Global Firepower 2025: no es Brasil ni Chile

El país con la mayor fuerza naval de Sudamérica y único en top 10 del mundo, según Global Firepower 2025: no es Brasil ni Chile

LEER MÁS
El país de Sudamérica que remplaza a Estados Unidos como el mayor exportador de soja a China por guerra de aranceles de Trump

El país de Sudamérica que remplaza a Estados Unidos como el mayor exportador de soja a China por guerra de aranceles de Trump

LEER MÁS
Menor de 14 años muere tras ser sometida a cirugía estética en México: padre denuncia que se enteró de la verdad en su funeral

Menor de 14 años muere tras ser sometida a cirugía estética en México: padre denuncia que se enteró de la verdad en su funeral

LEER MÁS
El país de Sudamérica que cedió el 45% de su territorio a Perú y otros 4 países del continente: perdió casi todas sus guerras

El país de Sudamérica que cedió el 45% de su territorio a Perú y otros 4 países del continente: perdió casi todas sus guerras

LEER MÁS
China buscará una de sus mayores operaciones internacionales en Sudamérica: US$ 4.000 millones en juego

China buscará una de sus mayores operaciones internacionales en Sudamérica: US$ 4.000 millones en juego

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Exestrella de ‘Esto es Guerra’, Alessandra Bonelli, se convierte en madre por primera vez y comparte conmovedor mensaje: “Te amamos”

Corte de luz en Trujillo, La Libertad, del 21 al 25 de septiembre: Hidrandina anuncia horarios y distritos afectados

Golpe al narcotráfico en Loreto: incautan 717 kilos de droga y destruyen laboratorio ilegal

Mundo

Este es el insólito país que superó a Estados Unidos y hoy tiene la mayor cantidad de restaurantes de KFC en el mundo

Narcos peruanos vinculados a crimen de 3 jóvenes que fueron halladas muertas en una casa en Argentina

La potencia militar con el ejército más poderoso de Sudamérica y top 11 del mundo junto a EE.UU. y China, según GFP Index 2025

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Katy Ugarte evita responder sobre reforma de AFP y censura al ministro de Justicia

Juicio de Susana Villarán: Jorge Barata declararía en audiencia oral por presuntos aportes a exalcaldesa

Poder Judicial autoriza viaje de Betssy Chávez a Tacna por 7 días: exministra de Pedro Castillo visitará a su familia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota