El crecimiento de KFC en el mundo tiene un líder inesperado. Aunque la cadena nació en Estados Unidos bajo la figura del Coronel Sanders, hoy es China el país que concentra la mayor cantidad de restaurantes de pollo frito, y duplica ampliamente a su nación de origen.

Según un análisis de Statista, este dominio no obedece al azar: el gigante asiático convirtió a KFC no solo en una marca extranjera, sino en un fenómeno cultural que se adoptó a los gustos locales y alcanzó una aceptación masiva y sostenida.

China alcanza los 10.000 locales y se convierte en el corazón global de KFC

De acuerdo con Statista, a finales de 2023, China ya contaba con 9.917 restaurantes KFC, frente a los 3.890 que operaban en Estados Unidos. La brecha se amplió en 2024, cuando la marca celebró la apertura de su local número 10.000 en la ciudad de Hangzhou, a una hora de Shanghái.

Este crecimiento refleja la velocidad de la expansión en el país asiático: casi el 40% de los locales se inauguraron a partir de 2019. Actualmente, China representa alrededor del 12% de todas las ventas globales de KFC y se consolidó como el motor principal de la franquicia.

¿De qué manera KFC consiguió dominar el mercado chino y convertirse en el país con más locales del mundo?

Según Business Insider, una de las claves del éxito fue la adaptación del menú a los hábitos de consumo chinos. Además del pollo frito, los restaurantes ofrecen productos locales como tartaletas de huevo, arroz congee o burritos en el desayuno, lo que permitió que la marca se integrara en la rutina diaria de los consumidores.

De acuerdo con Warren Liu, exejecutivo de KFC en China, otro factor fue cultural: “a los chinos les gusta más el pollo frente a otro tipo de carnes”. Esa preferencia natural facilitó la entrada de la cadena en el mercado.

KFC también fue la primera cadena de comida rápida estadounidense en instalarse en China en 1987, lo que le otorgó una ventaja estratégica frente a sus competidores. A diferencia de Estados Unidos, donde se percibe como una opción económica, en China la marca se asocia con modernidad e incluso exclusividad.