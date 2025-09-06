El Salvador: exsecretario presidencial Francisco Cáceres es condenado por enriquecimiento ilícito y deberá devolver US$ 3.8 millones

Francisco Cáceres y su esposa deberán restituir al Estado US$ 3.872.095. | Foto: Fiscalía General de la República El Salvador/X

Un tribunal de El Salvador condenó a un colaborador del fallecido expresidente Mauricio Funes. Se trata de su antiguo secretario privado, quien deberá devolver al erario 3,8 millones de dólares luego de ser hallado culpable de enriquecimiento ilícito, según informó la Fiscalía.

Estamos hablando de Francisco José Cáceres, quien se se desempeñó como secretario privado de Mauricio Funes, el primer mandatario de izquierda de El Salvador, quien gobernó entre 2009 y 2014 y falleció en Nicaragua en enero pasado.

¿Qué dijo la Fiscalía de El Salvador?

En su cuenta oficial de X, la fiscalía salvadoreña reveló que Francisco José Cáceres tendrá que restituir 3,5 millones de dólares, mientras que su esposa, Reyna Flores, tiene que devolver 332.687 dólares.

La corte de segunda instancia de Santa Tecla, ubicada a 12 km al oeste de San Salvador, además inhabilitó al exsecretario presidencial para ejercer cargos públicos durante 10 años.

Como se recuerda, Mauricio Funes buscó refugio en Nicaragua en 2016, donde posteriormente obtuvo la nacionalidad nicaragüense. En 2023 fue condenado en ausencia a 14 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes.

En 2024, el exmandatario recibió una segunda condena a ocho años de prisión por lavado de dinero y por favorecer de manera irregular a una empresa guatemalteca.

Mauricio Funes no llegó a cumplir ninguna de sus condenas, ya que permanecía exiliado en Nicaragua, donde falleció el 21 de enero de 2025 debido a un infarto.