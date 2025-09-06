HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?
¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?     ¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?     ¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?     
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

El Salvador: exsecretario presidencial Francisco Cáceres es condenado por enriquecimiento ilícito y deberá devolver US$ 3.8 millones

Francisco José Cáceres, quien quedó inhabilitado por 10 años para ocupar cargos públicos, deberá devolver una millonaria suma al Estado. Su esposa también fue sancionada, aunque la cifra es menor.

Francisco Cáceres y su esposa deberán restituir al Estado US$ 3.872.095.
Francisco Cáceres y su esposa deberán restituir al Estado US$ 3.872.095. | Foto: Fiscalía General de la República El Salvador/X

Un tribunal de El Salvador condenó a un colaborador del fallecido expresidente Mauricio Funes. Se trata de su antiguo secretario privado, quien deberá devolver al erario 3,8 millones de dólares luego de ser hallado culpable de enriquecimiento ilícito, según informó la Fiscalía.

Estamos hablando de Francisco José Cáceres, quien se se desempeñó como secretario privado de Mauricio Funes, el primer mandatario de izquierda de El Salvador, quien gobernó entre 2009 y 2014 y falleció en Nicaragua en enero pasado.

PUEDES VER: El Salvador militariza su educación con nuevas reglas: cambios en el saludo, uniformes y cabello debe ser corto

lr.pe

¿Qué dijo la Fiscalía de El Salvador?

En su cuenta oficial de X, la fiscalía salvadoreña reveló que Francisco José Cáceres tendrá que restituir 3,5 millones de dólares, mientras que su esposa, Reyna Flores, tiene que devolver 332.687 dólares.

La corte de segunda instancia de Santa Tecla, ubicada a 12 km al oeste de San Salvador, además inhabilitó al exsecretario presidencial para ejercer cargos públicos durante 10 años.

PUEDES VER: Nayib Bukele designa a militar como ministra de Educación de El Salvador: "Debemos romper paradigmas"

lr.pe

Como se recuerda, Mauricio Funes buscó refugio en Nicaragua en 2016, donde posteriormente obtuvo la nacionalidad nicaragüense. En 2023 fue condenado en ausencia a 14 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes.

En 2024, el exmandatario recibió una segunda condena a ocho años de prisión por lavado de dinero y por favorecer de manera irregular a una empresa guatemalteca.

Mauricio Funes no llegó a cumplir ninguna de sus condenas, ya que permanecía exiliado en Nicaragua, donde falleció el 21 de enero de 2025 debido a un infarto.

Notas relacionadas
Venezolano cruzó a Estados Unidos por primera vez para ver a su novio y terminó preso en El Salvador

Venezolano cruzó a Estados Unidos por primera vez para ver a su novio y terminó preso en El Salvador

LEER MÁS
El modelo de Bukele en El Salvador: un autoritarismo popular que vulnera derechos humanos, según especialistas

El modelo de Bukele en El Salvador: un autoritarismo popular que vulnera derechos humanos, según especialistas

LEER MÁS
Detectan el primer caso humano del parásito del gusano come carne en EEUU, asociado a un viaje de El Salvador

Detectan el primer caso humano del parásito del gusano come carne en EEUU, asociado a un viaje de El Salvador

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pánico en vuelo de EE. UU.: pasajeros quedaron heridos tras fuerte caída de avión de más de 1.200 metros de altura

Pánico en vuelo de EE. UU.: pasajeros quedaron heridos tras fuerte caída de avión de más de 1.200 metros de altura

LEER MÁS
Vaticano recibirá primer gran peregrinaje LGTBIQ+: "Es una señal importante para sentirnos más incluidos"

Vaticano recibirá primer gran peregrinaje LGTBIQ+: "Es una señal importante para sentirnos más incluidos"

LEER MÁS
EE. UU. advierte a régimen de Maduro tras amenaza a María Corina Machado: “Ni se te ocurra tocarla”

EE. UU. advierte a régimen de Maduro tras amenaza a María Corina Machado: “Ni se te ocurra tocarla”

LEER MÁS
Dólar BCV y paralelo hoy 6 de septiembre 2025: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

Dólar BCV y paralelo hoy 6 de septiembre 2025: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

LEER MÁS
“No puedo ir a la capital de este terrorista”: Zelenski rechaza reunión con Putin en Moscú y lo acusa de jugar con EE. UU.

“No puedo ir a la capital de este terrorista”: Zelenski rechaza reunión con Putin en Moscú y lo acusa de jugar con EE. UU.

LEER MÁS
Maduro ve despliegue de Trump en el Caribe como amenaza a la soberanía de su régimen: "Venezuela respeta para que la respeten"

Maduro ve despliegue de Trump en el Caribe como amenaza a la soberanía de su régimen: "Venezuela respeta para que la respeten"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Mundo

Represión en Nicaragua: régimen de Ortega-Murillo silencia a sus opositores encarcelando familias enteras sin orden judicial

Diosdado Cabello advierte represalias contra María Corina Machado por apoyo a presión de EE. UU. contra Maduro

Rusia califica como "totalmente inaceptable" la presión de Estados Unidos a Venezuela y advierte una amenaza regional

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota