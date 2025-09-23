El europeo que avistó América fue arrastrado por una tormenta en el océano y acabó en Groenlandia, muchos años antes que Colón. | Composición LR

El europeo que avistó América fue arrastrado por una tormenta en el océano y acabó en Groenlandia, muchos años antes que Colón. | Composición LR

América fue desconocida por los europeos hasta finales del siglo XV. En 1492, se le atribuye tradicionalmente el "descubrimiento" del continente a Cristóbal Colón. Sin embargo, con el tiempo, surgieron otras teorías que cuestionan su veracidad. Según historiadores, otro europeo tendría el crédito.

Leif Erikson, un navegante vikingo de Islandia, llegó al 'Nuevo Mundo' hace 1.000 años, mucho antes de que Colón lo hiciera. El hijo de Erik el Rojo navegó hacia el oeste desde Groenlandia y alcanzó las costas de lo que hoy es América del Norte, en la isla de Terranova. No obstante, tampoco habría sido el primero.

Los vikingos intentaron colonizar Groenlandia, en América. Foto: National Geographic



¿Quién fue el primer europeo que divisó América?

Según los historiados, citado por National Geographic, el primer europeo en divisar América fue Gunnbjörn Úlf-Krakuson, un navegante noruego que, hacia los años 900-930, se vio arrastrado por una tormenta en el océano y acabó en la costa de lo que hoy conocemos como Groenlandia.

Durante este viaje azaroso, Gunnbjörn avistó un grupo de islotes que hoy llevan su nombre, Gunnbjarnasker, situados en la costa suroeste de la isla. Este acontecimiento se menciona en la Saga de los groenlandeses y se considera uno de los primeros contactos documentados de los europeos con el continente americano, mucho antes que Cristóbal Colón. Todo por un accidente.

Gunnbjörn inspiró a otros exploradores, como Erik el Rojo, para más expediciones por América. Foto: El Día



El accidente de Gunnbjörn que lo llevó a descubrir América

El descubrimiento de Gunnbjörn fue el primero en un proceso que condujo a la colonización vikinga de Groenlandia. En su travesía, el noruego descubrió nuevas tierras, y su hallazgo inspiró a otros exploradores, como Erik el Rojo, a realizar expediciones más extensas hacia el continente.

Gunnbjörn no estuvo directamente involucrado en la búsqueda de madera, un material clave en ese tiempo y zona, pero su descubrimiento fue el primer paso para que los vikingos consideraran la posibilidad de viajar más hacia el oeste. La falta de madera en Groenlandia llevó a expediciones hacia el continente americano. Fue Leif Erikson, el hijo de Erik el Rojo, quien, en su búsqueda de este recurso, llegó a la costa de América del Norte en busca de madera para construir barcos y casas.