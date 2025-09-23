Hong Kong y el sur de China se paralizan ante la inminente llegada del supertifón 'Ragasa'

Las calles de Hong Kong lucen vacías ante la llegada del tifón. | Foto: AFP

El sur de China se paralizó ante la inminente llegada del supertifón Ragasa, calificado por las autoridades de Hong Kong de "grave amenaza" comparable a las tormentas más destructivas de su historia reciente.

Ragasa ya causó al menos dos muertos, derribó árboles y arrancó techos luego de su paso por el norte de Filipinas, donde miles de personas buscaron refugio en escuelas y centros de evacuación.

Autoridades emiten alerta T8

De acuerdo al Servicio meteorológico de Hong Kong, el supertifón 'Ragasa' avanza en dirección oeste con vientos máximos de 205 kilómetros por hora.

Las autoridades de esa ciudad emitieron la alerta T8, el tercer nivel más alto de tifón, por lo que el transporte se suspendió y los comercios cerraron.

"Se prevé que el clima se deteriore rápidamente durante la noche, con vientos que se intensificarán rápidamente", advirtieron las autoridades.

Al caer la noche, un reportero de AFP presenció cómo olas de cinco metros de altura rompieron contra el paseo marítimo del barrio residencial de Heng Fa Chuen, en Hong Kong,

Terence Choi, residente de la zona, dijo que había almacenado comida para dos días en su casa y añadió que estaba bastante nervioso ante la posibilidad de quedar sin electricidad ni suministro de agua potable.

Las autoridades pidieron a los habitantes de las zonas bajas que estuvieran atentos a las inundaciones y abrieron 46 refugios temporales. También se instalaron barricadas y pasarelas elevadas.

"Ragasa presentará una grave amenaza para Hong Kong y podría alcanzar los niveles de Hato en 2017 O Magkhut en 2018", dijo Eric Chan, funcionario de la ciudad, en referencia a dos supertifones que causaron millones de dólares en daños materiales.

Yang Lee-o, una septuagenaria que reside desde hace 40 años en Lei Yue Mun, al este de Hong Kong, contó a AFP que, durante un supertifón anterior, el agua le llegó hasta los muslos.

Clases y transporte suspendidos

Al norte de Hong Kong, en la ciudad china de Shenzhen, se ordenó la evacuación de 400.000 personas.

Las autoridades anunciaron la suspensión de la jornada laboral, las clases y el transporte, al igual que en otras diez grandes ciudades del sur de China, donde viven millones de personas.

En Hong Kong, la jornada escolar fue cancelada por dos días y el Hong Kong Jockey Club pospuso las tradicionales carreras de caballo de los miércoles.

El aeropuerto de este centro financiero permanecerá abierto, pero soportando importantes perturbaciones desde las 6:00 p.m del martes, según la autoridad aeroportuaria.

Finalmente, se prevé que se cancelen más de 500 vuelos de la aerolínea hongkonesa Cathay Pacific.

Ciudadanos chinos preocupados

Los habitantes de Hong Kong, alrededor de 7,5 millones, se apresuraron a abastecerse antes de la llegada de Ragasa, vaciando los estantes de los supermercados. "Es inevitable preocuparse", comentó Zhu Yifan, un estudiante chino de 22 años.

Zoe Chan, de unos 50 años, apiló bolsas de arena frente a su tienda de ropa para que el agua no arruine su negocio. "Lo más importante es tomar mejores precauciones para poder estar más tranquila", comentó.

La bolsa de Hong Kong cambió este año las reglas para permanecer abierta durante los tifones, aunque la entidad dijo a Bloomberg News que estaba "monitoreando de cerca" la situación.

Ragasa estará en su punto más cercano de Hong Kong y la ciudad vecina de Macao la mañana del miércoles, según el servicio meteorológico chino.

Cabe precisar que la autoridad ferroviaria de la región china de Cantón anunció la suspensión de todos los servicios de tren el miércoles.

Los científicos advierten que las tormentas se han vuelto más intensas a medida que el planeta se calienta debido a los efectos del cambio climático causado por los humanos.