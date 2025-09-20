China vuelve a sancionar a dos redes sociales por promover contenidos 'indeseables'

Weibo es una de las redes sociales más populares en China. | Foto: AFP

Las autoridades chinas anunciaron "medidas disciplinarias y punitivas" contra dos redes sociales locales (Weibo y Kuaishou) por promover en exceso la actualidad de las celebridades y por publicar contenidos "indeseables".

Estas medidas incluyen reuniones obligatorias con los responsables de las plataformas, la exigencia de corregir las infracciones en un plazo determinado, advertencias formales y posibles sanciones severas contra quienes resulten responsables, según explicó la Administración del Ciberespacio de China (CAC)

Weibo y Kuaishou destacaban contenidos triviales

Actualmente, China obliga a las redes sociales a realizar, a través de equipos de moderación y censura, un control de los contenidos que consideren demasiado subversivos, vulgares, pornográficos o perjudiciales.

En este contexto, la Administración del Ciberespacio de China reprochó en dos comunicados a Weibo y Kuaishou por no haber cumplido con su responsabilidad principal en esta materia.

La CAC apunta en particular la clasificación de búsquedas más populares, donde se destacan los temas más vistos.

Según la entidad, en estas listas aparecen contenidos indeseables en posiciones destacadas, como aquellos que sobrerrepresentan las actividades de las celebridades, así como publicaciones triviales.

RedNote, el Instagram chino, también fue sancionado

Por ese motivo, las autoridades acusaron a Weibo de dañar el ecosistema en línea y a Kuaishou de contribuir a la propagación excesiva de contenidos de farándula considerados frívolos.

En consecuencia anunció estas "medidas disciplinarias y punitivas" contra dichas plataformas. Cabe resaltar que, hace algunos días, hubo una sanción similar contra RedNote, conocido como "Xiaohongshu" o el 'Instagram chino'.

Quizás no lo sepas, pero Weibo es una plataforma de microblog que permite publicar textos y fotos. Su contenido suele centrarse temas de actualidad. En marzo, la empresa afirmó tener 591 millones de usuarios activos mensuales.

Por su parte, Kuaishou es una aplicación de videos cortos, de concepto similar a TikTok. A principios de año, sus desarrolladores aseguran poseer más de 730 millones de usuarios activos mensuales.