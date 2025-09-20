China acusa a Nueva Zelanda de "acoso" a sus ciudadanos en los aeropuertos

Incidentes habrían ocurrido en varios aeropuertos de Nueva Zelanda. | Foto: AFP/Referencial

La embajada de China en Nueva Zelanda presentó una queja para denunciar el 'acoso' al que, según afirma, son sometidos sus ciudadanos en los aeropuertos cuando intentan ingresar al país oceánico.

"Un ciudadano chino, mientras hacía escala en una terminal aérea de Nueva Zelanda, fue objeto de acoso e interrogatorio sin motivo alguno por parte del personal de seguridad y de la agencia de inteligencia", aseguraron.

Asimismo, la legación diplomática reveló que las autoridades neozelandesas confiscaron al ciudadano chino todos sus dispositivos digitales personales, de los cuales algunos aún no le han sido devueltos.

La embajada de China en Nueva Zelanda también enumeró otros casos denunciados por ciudadanos chinos que sufrieron un acoso similar durante su entrada o tránsito en el país oceánico.

El gobierno chino afirmó que deplora la conducta injustificada y el acoso, y exigió que estas malas prácticas cesen inmediatamente. Asimismo, advirtió que se reserva el derecho de adoptar nuevas medidas.

Por su parte, el gobierno de Nueva Zelanda respondió a la queja presentada por la embajada de China, asegurando que en ningún momento han cometido actos de acoso contra sus ciudadanos.

Las autoridades neozelandesas señalaron que todas las personas que ingresen legalmente al país tienen que cumplir estrictamente las leyes y reglamentos vinculados a la seguridad nacional.