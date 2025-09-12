Familiares ayudaron a identificar a Tyler Robinson como sospechoso del asesinato de Charlie Kirk en Utah. | Composición LR

Familiares ayudaron a identificar a Tyler Robinson como sospechoso del asesinato de Charlie Kirk en Utah. | Composición LR

Eran cerca de las 12:20 p. m. del 10 de septiembre cuando Charlie Kirk recibió un disparo mortal. El atentado contra el fundador del grupo conservador Turning Point USA ocurrió en la Universidad del Valle de Utah.

Desde ese momento, las autoridades iniciaron las investigaciones pertinentes para dar con el paradero del asesino. En un inicio se anunció la captura de un sospechoso, pero fue liberado horas después. Dos días más tarde se informó que Tyler Robinson sería el principal sospechoso de haber disparado contra Kirk.

PUEDES VER: Gobierno de Trump caricaturiza como muñeco Labubu a inmigrante de Guatemala que fue detenido en EEUU

Donald Trump anuncia la captura del sospechoso de asesinar a Charlie Kirk

En una entrevista con Fox News, el presidente Donald Trump anunció que el sospechoso de disparar contra Charlie Kirk había sido detenido. "Lo tenemos bajo custodia", agregó.

Horas después, el gobernador de Utah, Spencer Cox, informó que el presunto asesino sería Tyler Robinson, quien fue arrestado en la noche del 11 de septiembre.

Trump calificó a Kirk como "la mejor persona" y expresó su deseo de que Robinson reciba la pena de muerte. Kirk fue una pieza clave en la victoria del republicano sobre Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024, al contribuir a captar el voto joven.

Se informó que Tyler Robinson sería el principal sospechoso de haber disparado contra Charlie Kirk. Foto: composición LR

¿Cómo identificaron a Tyler Robinson como sospechoso del ataque a Kirk?

Tyler Robinson, de 22 años, permanecerá en la cárcel del condado de Spanish Fork por múltiples cargos iniciales, como homicidio agravado, disparo de arma de fuego y obstrucción de la justicia. Aún no ha sido acusado formalmente. Según declaraciones de familiares recogidas por investigadores, el joven "se había politizado en los últimos años".

"Un familiar de Tyler Robinson contactó a un amigo de la familia, quien a su vez informó a la Oficina del Sheriff del Condado de Washington que Robinson les había confesado o insinuado haber cometido el ataque", declaró Spencer Cox. Con esta información se logró identificar a Robinson como el principal sospechoso del asesinato de Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah. Se aclaró que no era estudiante de esta institución educativa.