HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Arde Troya con Juliana Oxenford
EN VIVO | Arde Troya con Juliana Oxenford     EN VIVO | Arde Troya con Juliana Oxenford     EN VIVO | Arde Troya con Juliana Oxenford     
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     
USA

Así identificaron a Tyler Robinson, el sospechoso de asesinar a Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah

Tyler Robinson, de 22 años, fue identificado como sospechoso del asesinato de Charlie Kirk tras el aviso de un familiar.

Familiares ayudaron a identificar a Tyler Robinson como sospechoso del asesinato de Charlie Kirk en Utah.
Familiares ayudaron a identificar a Tyler Robinson como sospechoso del asesinato de Charlie Kirk en Utah. | Composición LR

Eran cerca de las 12:20 p. m. del 10 de septiembre cuando Charlie Kirk recibió un disparo mortal. El atentado contra el fundador del grupo conservador Turning Point USA ocurrió en la Universidad del Valle de Utah.

Desde ese momento, las autoridades iniciaron las investigaciones pertinentes para dar con el paradero del asesino. En un inicio se anunció la captura de un sospechoso, pero fue liberado horas después. Dos días más tarde se informó que Tyler Robinson sería el principal sospechoso de haber disparado contra Kirk.

PUEDES VER: Gobierno de Trump caricaturiza como muñeco Labubu a inmigrante de Guatemala que fue detenido en EEUU

lr.pe

Donald Trump anuncia la captura del sospechoso de asesinar a Charlie Kirk

En una entrevista con Fox News, el presidente Donald Trump anunció que el sospechoso de disparar contra Charlie Kirk había sido detenido. "Lo tenemos bajo custodia", agregó.

Horas después, el gobernador de Utah, Spencer Cox, informó que el presunto asesino sería Tyler Robinson, quien fue arrestado en la noche del 11 de septiembre.

Trump calificó a Kirk como "la mejor persona" y expresó su deseo de que Robinson reciba la pena de muerte. Kirk fue una pieza clave en la victoria del republicano sobre Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024, al contribuir a captar el voto joven.

Se informó que Tyler Robinson sería el principal sospechoso de haber disparado contra Charlie Kirk. Foto: composición LR

Se informó que Tyler Robinson sería el principal sospechoso de haber disparado contra Charlie Kirk. Foto: composición LR

PUEDES VER: ICE arresta a 822 inmigrantes con antecedentes criminales en megaoperativo en EEUU: detenidos de México, El Salvador y Guatemala

lr.pe

¿Cómo identificaron a Tyler Robinson como sospechoso del ataque a Kirk?

Tyler Robinson, de 22 años, permanecerá en la cárcel del condado de Spanish Fork por múltiples cargos iniciales, como homicidio agravado, disparo de arma de fuego y obstrucción de la justicia. Aún no ha sido acusado formalmente. Según declaraciones de familiares recogidas por investigadores, el joven "se había politizado en los últimos años".

"Un familiar de Tyler Robinson contactó a un amigo de la familia, quien a su vez informó a la Oficina del Sheriff del Condado de Washington que Robinson les había confesado o insinuado haber cometido el ataque", declaró Spencer Cox. Con esta información se logró identificar a Robinson como el principal sospechoso del asesinato de Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah. Se aclaró que no era estudiante de esta institución educativa.

Notas relacionadas
Trump anuncia detención del presunto asesino de Charlie Kirk, activista de derecha: fue identificado como Tyler Robinson

Trump anuncia detención del presunto asesino de Charlie Kirk, activista de derecha: fue identificado como Tyler Robinson

LEER MÁS
Kathy Hochul anuncia buenas noticias en Nueva York: las 4 becas a las que pueden acceder familiares y sobrevivientes del 11S

Kathy Hochul anuncia buenas noticias en Nueva York: las 4 becas a las que pueden acceder familiares y sobrevivientes del 11S

LEER MÁS
EEUU amenaza con revocar visas a extranjeros que “glorifiquen” el asesinato de Charlie Kirk en redes sociales

EEUU amenaza con revocar visas a extranjeros que “glorifiquen” el asesinato de Charlie Kirk en redes sociales

LEER MÁS
Los 6 buques de guerra que EEUU desplegó frente a Venezuela

Los 6 buques de guerra que EEUU desplegó frente a Venezuela

LEER MÁS
¿ICE multará con $1.000 diarios a inmigrantes en EEUU?

¿ICE multará con $1.000 diarios a inmigrantes en EEUU?

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Aviso importante para inmigrantes en EEUU: USCIS confirma que Trump deportará a venezolanos por esta razón en 2025

Aviso importante para inmigrantes en EEUU: USCIS confirma que Trump deportará a venezolanos por esta razón en 2025

LEER MÁS
Esta es la fortuna y empresas de Larry Ellison, el cofundador de Oracle que superó a Elon Musk como el hombre más rico del mundo

Esta es la fortuna y empresas de Larry Ellison, el cofundador de Oracle que superó a Elon Musk como el hombre más rico del mundo

LEER MÁS
USCIS advierte que inmigrantes con Green Card deben cumplir con estas obligaciones para no perder la residencia permanente

USCIS advierte que inmigrantes con Green Card deben cumplir con estas obligaciones para no perder la residencia permanente

LEER MÁS
USCIS advierte que extranjeros serán arrestados en citas migratorias y deportados de EEUU si cometen este grave delito

USCIS advierte que extranjeros serán arrestados en citas migratorias y deportados de EEUU si cometen este grave delito

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a dos sujetos con moto robada tras persecución policial en Puno

Muere a los 37 años Yu Menglong, famoso actor chino del drama 'Eternal love', tras caer de un edificio

Sueldo de practicantes profesionales en Perú disminuye hasta un 19% en 2025, según estudio

USA

Aviso importante para inmigrantes en EEUU: USCIS confirma que Trump deportará a venezolanos por esta razón en 2025

Esta es la fortuna y empresas de Larry Ellison, el cofundador de Oracle que superó a Elon Musk como el hombre más rico del mundo

USCIS advierte que inmigrantes con Green Card deben cumplir con estas obligaciones para no perder la residencia permanente

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Sala de Derecho Constitucional valida títulos virreinales falsos

Martín Vizcarra sobre posible encarcelación de Dina Boluarte: "Va a estar cómoda"

Phillip Butters con Curwen en La República: "El seguro del congresista y el del conserje debe ser de EsSalud"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota