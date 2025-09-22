Nicaragua y Rusia firmaron una serie de acuerdos de cooperación comercial y económica enfocados en los territorios de Lugansk, Donetsk, Zaporozhie, Jersón y la ciudad de Sebastopol, en Crimea. En la ceremonia participaron el asesor para Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional de la Presidencia de Nicaragua, Laureano Facundo Ortega Murillo, junto a representantes de esas regiones, además del canciller ruso, Serguéi Lavrov, y la directora de la Agencia Federal Médico-Biológica de Rusia, Veronika Skvortsova.

"Nos llena de honor firmar estos acuerdos de cooperación con estas regiones y repúblicas que han soportado los embates, ataques fascistas en contra de sus pueblos, en contra de sus culturas, que han atentado contra la vida de sus ciudadanos y que han reclamado su derecho histórico a ser parte integral de la Federación de Rusia", declaró Ortega Murillo.

"Estamos listos para estrechar y fortalecer los lazos"

Durante la firma de acuerdos en Rusia, Ortega Murillo destacó que ambos países mantienen una relación histórica de hermandad y afirmó que están dispuestos a fortalecer su cooperación en todos los ámbitos. "El día de hoy estamos aquí para confirmar que estamos listos para estrechar y fortalecer los lazos de cooperación", indicó.

El asesor presidencial subrayó que el país centroamericano "recibirá delegaciones de las repúblicas y regiones con las cuales estamos firmando estos acuerdos en Nicaragua", al tiempo que enviará representantes a esos territorios para consolidar vínculos prácticos y efectivos, siguiendo la línea de colaboración que "como lo hemos venido haciendo con la Federación de Rusia".

La importancia para Rusia la cooperación con Nicaragua

Denís Pushilin, líder de la autoproclamada República Popular de Donetsk, sostuvo que la firma de acuerdos con Nicaragua representa una oportunidad clave para ampliar la cooperación más allá del ámbito económico. Según destacó, su interés es impulsar también la colaboración en áreas como la cultura, la educación y el deporte.

Por su parte, Leonid Pásechnik, dirigente de la República Popular de Lugansk, señaló que la materialización de estos convenios es consecuencia directa de la reunificación con Rusia. Recordó que Nicaragua fue uno de los países que "reconoció las regiones de Donbass y Novorossiya como parte integrante de la Federación de Rusia".

Asimismo, Pásechnik subrayó que la cooperación abre la puerta para potenciar la industria local y establecer lazos empresariales con socios internacionales. Enfatizó que Lugansk cuenta con una amplia oferta de productos metalúrgicos, agrícolas y de procesamiento, cuya proyección hacia nuevos mercados generaría beneficios mutuos y aportaría dinamismo a la economía regional.