Durante su llegada al Reino Unido, se proyectaron imágenes de Donald Trump junto a Jeffrey Epstein. | Composición LR

La llegada de Donald Trump al Reino Unido se vio envuelta en un escándalo, luego de que se proyectara una imagen suya junto a Jeffrey Epstein sobre una torre del castillo de Windsor. El hecho, llevado a cabo por el grupo de activistas 'Led by Donkeys', está siendo investigado por "comunicaciones maliciosas", y cuatro personas fueron detenidas.

La superintendenta de la fuerza policial británica, Felicity Parker, señaló que "respondieron rápidamente para detener la proyección". Además, aseguró que "se toma muy en serio cualquier actividad no autorizada en los alrededores del castillo de Windsor".

El mensaje que los activistas le dedicaron a Trump en Instagram

La agrupación británica 'Led by Donkeys' —traducida al español como 'Dirigida por burros'— compartió en su cuenta de Instagram un mensaje dirigido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de proyectar un video sobre una de las torres de la residencia real, en el oeste de Londres. "Hola Donald, bienvenido al castillo de Windsor", publicaron.

En las fotografías proyectadas sobre el castillo de Windsor se incluyó una imagen policial de Donald Trump, tomada durante uno de sus procesos judiciales, así como retratos de Jeffrey Epstein, quien falleció en 2019 antes de enfrentar un juicio por explotación sexual. También se mostró un video editado en el que ambos aparecían bailando juntos. Según el medio Clarín, Trump fue durante mucho tiempo un amigo íntimo de Epstein, hasta que rompió relaciones con él.

Trump se reúne con el rey Carlos III en Windsor mientras activistas lo vinculaban con Epstein

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con el rey Carlos III y la reina Camila, así como con los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, en medio de la controversia generada entre su país y el Reino Unido por el caso de Jeffrey Epstein.

El magnate multimillonario Jeffrey Epstein, acusado de tráfico y abuso sexual de menores —en un caso que también involucra al exembajador británico en Washington, Peter Mandelson—, acrecienta las tensiones en torno a la reunión que se celebrará hoy en el castillo de Windsor.