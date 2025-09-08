HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

Australia: condenan a cadena perpetua a mujer que mató a familiares de su esposo con hongos tóxicos

Erin Patterson, quien podrá solicitar la libertad condicional a los 83 años, envenenó la comida que sirvió a los familiares de su esposo con el ‘hongo de la muerte’, considerado uno de los más letales del mundo.

Erin Patterson tiene 28 días para apelar tanto su condena como su sentencia.
Erin Patterson tiene 28 días para apelar tanto su condena como su sentencia. | Foto: AFP

Una mujer australiana llamada Erin Patterson fue condenada a cadena perpetua por asesinar a tres familiares de su esposo con una comida envenenada con hongos tóxicos. El fallo judicial estableció que podrá solicitar la libertad condicional, pero dentro de 33 años.

El asesinato sucedió en 2023, cuando Erin decidió organizar un almuerzo familiar e invitó a Don y Gail Patterson, padres de su esposo Simon, y a Heather Wilkinson con su marido Ian, quien fue el único sobreviviente de aquella comida mortal.

PUEDES VER: Hombre es arrestado por encadenar a su pareja a la cama para evitar que se escape y lo engañe en Australia

lr.pe

Tuvo un juicio bastante mediático

Durante el juicio, la mujer de 50 años aseguró que el plato de ternera que había preparado fue contaminado accidentalmente con "Amanita phalloides", o el Hongo de la muerte, uno de los más letales del mundo.

El juicio contra Erin Patterson fue tan mediático que atrajo a podcasters, equipos de filmación y aficionados al crimen de todo el mundo a la localidad rural de Morwell, una tranquila aldea del estado de Victoria.

Al leer su sentencia, el juez de la Corte Suprema de Victoria, Christopher Beale, dijo que Patterson había infligido un trauma a sus víctimas y a sus familias. "La gravedad de su delito justifica la imposición de las máximas penas por sus crímenes", sostuvo.

Hasta el momento, el motivo de los asesinatos sigue siendo un misterio.

PUEDES VER: Tensión en Australia por masivas manifestaciones contra la inmigración: Gobierno las vincula con grupos neonazis

lr.pe

Podrá salir en libertad condicional a los 83 años

Aunque el juez Beale condenó a Erin Patterson a cadena perpetua, le permitió acceder a la libertad condicional después de 33 años, es decir, cuando ella tenga 83 años de edad. La mujer tendrá 28 días para apelar tanto su condena como su sentencia.

Durante la lectura de la sentencia, Patterson mostró poca emoción y cerró los ojos en varios momentos. También miró con ira a los periodistas presentes cuando el juez dijo que seguirá siendo una presa famosa debido a la intensa cobertura mediática del caso.

Su equipo legal argumentó que se le debía dar la oportunidad de salir en libertad luego de 30 años, ya que la notoriedad de su caso hará que pase la mayor parte de su condena en prisión en aislamiento.

Simon Patterson, esposo de la asesina, también fue invitado al almuerzo pero decidió no asistir debido al deterioro de la relación. Aunque aún seguían casados, ambos enfrentaban una disputa legal por la pensión alimenticia de sus hijos.

Notas relacionadas
Australia: surfista muere tras ataque de tiburón y autoridades son obligadas a cerrar varias playas

Australia: surfista muere tras ataque de tiburón y autoridades son obligadas a cerrar varias playas

LEER MÁS
Tensión en Australia por masivas manifestaciones contra la inmigración: Gobierno las vincula con grupos neonazis

Tensión en Australia por masivas manifestaciones contra la inmigración: Gobierno las vincula con grupos neonazis

LEER MÁS
Hombre es arrestado por encadenar a su pareja a la cama para evitar que se escape y lo engañe en Australia

Hombre es arrestado por encadenar a su pareja a la cama para evitar que se escape y lo engañe en Australia

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

LEER MÁS
EE. UU. advierte a régimen de Maduro tras amenaza a María Corina Machado: “Ni se te ocurra tocarla”

EE. UU. advierte a régimen de Maduro tras amenaza a María Corina Machado: “Ni se te ocurra tocarla”

LEER MÁS
Perú arriesga ser cómplice del genocidio en Gaza tras contrato de armas con Israel, advierte exembajador palestino

Perú arriesga ser cómplice del genocidio en Gaza tras contrato de armas con Israel, advierte exembajador palestino

LEER MÁS
Suecia está cerca de convertirse en un país “libre de humo”: este es el modelo que aplicó para reducir el tabaquismo

Suecia está cerca de convertirse en un país “libre de humo”: este es el modelo que aplicó para reducir el tabaquismo

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
Nicolás Maduro niega acusaciones de narcotráfico de EE. UU. y le pide a Donald Trump que "no se deje meter una mentira"

Nicolás Maduro niega acusaciones de narcotráfico de EE. UU. y le pide a Donald Trump que "no se deje meter una mentira"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Mundo

Represión en Nicaragua: régimen de Ortega-Murillo silencia a sus opositores encarcelando familias enteras sin orden judicial

Diosdado Cabello advierte represalias contra María Corina Machado por apoyo a presión de EE. UU. contra Maduro

Rusia califica como "totalmente inaceptable" la presión de Estados Unidos a Venezuela y advierte una amenaza regional

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota