Australia: condenan a cadena perpetua a mujer que mató a familiares de su esposo con hongos tóxicos

Erin Patterson tiene 28 días para apelar tanto su condena como su sentencia. | Foto: AFP

Una mujer australiana llamada Erin Patterson fue condenada a cadena perpetua por asesinar a tres familiares de su esposo con una comida envenenada con hongos tóxicos. El fallo judicial estableció que podrá solicitar la libertad condicional, pero dentro de 33 años.

El asesinato sucedió en 2023, cuando Erin decidió organizar un almuerzo familiar e invitó a Don y Gail Patterson, padres de su esposo Simon, y a Heather Wilkinson con su marido Ian, quien fue el único sobreviviente de aquella comida mortal.

Tuvo un juicio bastante mediático

Durante el juicio, la mujer de 50 años aseguró que el plato de ternera que había preparado fue contaminado accidentalmente con "Amanita phalloides", o el Hongo de la muerte, uno de los más letales del mundo.

El juicio contra Erin Patterson fue tan mediático que atrajo a podcasters, equipos de filmación y aficionados al crimen de todo el mundo a la localidad rural de Morwell, una tranquila aldea del estado de Victoria.

Al leer su sentencia, el juez de la Corte Suprema de Victoria, Christopher Beale, dijo que Patterson había infligido un trauma a sus víctimas y a sus familias. "La gravedad de su delito justifica la imposición de las máximas penas por sus crímenes", sostuvo.

Hasta el momento, el motivo de los asesinatos sigue siendo un misterio.

Podrá salir en libertad condicional a los 83 años

Aunque el juez Beale condenó a Erin Patterson a cadena perpetua, le permitió acceder a la libertad condicional después de 33 años, es decir, cuando ella tenga 83 años de edad. La mujer tendrá 28 días para apelar tanto su condena como su sentencia.

Durante la lectura de la sentencia, Patterson mostró poca emoción y cerró los ojos en varios momentos. También miró con ira a los periodistas presentes cuando el juez dijo que seguirá siendo una presa famosa debido a la intensa cobertura mediática del caso.

Su equipo legal argumentó que se le debía dar la oportunidad de salir en libertad luego de 30 años, ya que la notoriedad de su caso hará que pase la mayor parte de su condena en prisión en aislamiento.

Simon Patterson, esposo de la asesina, también fue invitado al almuerzo pero decidió no asistir debido al deterioro de la relación. Aunque aún seguían casados, ambos enfrentaban una disputa legal por la pensión alimenticia de sus hijos.