Ciencia

Científicos logran histórica hazaña e implantan diente en el ojo de un hombre ciego para devolverle la visión luego de 20 años

Tras 50 intervenciones y con el síndrome de Stevens-Johnson, Brent Chapman recuperó la vista gracias a una cirugía única con un diente.

Brent Chapman, ciego por 20 años, recupera la visión tras una cirugía innovadora. Foto: Cortesía de Phil Chapman/CNN
Brent Chapman, ciego por 20 años, recupera la visión tras una cirugía innovadora. Foto: Cortesía de Phil Chapman/CNN

Durante 20 años, Brent Chapman vivió prácticamente sin visión debido al síndrome de Stevens-Jhonson, una rara reacción a medicamentos que dañó gravemente su piel y sus ojos. A los 13 años, perdió el ojo izquierdo por una infección y quedó con visión mínima en el derecho.

Tras someterse a cerca de 50 intervenciones, la mayoría transplantes de córnea que ofrecieron solo mejoras temporales, llegó a un punto en que no quedaban alternativas. En 2023, un equipo médico del Hospital General de Vancouver aplicó la osteo-odonto-queratoprótesis, también conocida como "cirugia de diente en el ojo", que le devolvió la capacidad de ver.

Un diente canino de Brent Chapman fue tallado e implantado en su ojo para restaurar su visión. Foto: 24horas

Un diente canino de Brent Chapman fue tallado e implantado en su ojo para restaurar su visión. Foto: 24horas

PUEDES VER: La Tierra tendría una nueva 'cuasiluna' en su órbita que ha permanecido oculta de los científicos durante años

lr.pe

¿Cómo fue la cirugía de “diente en el ojo” que permitió a Chapman recuperar la visión tras 20 años de ceguera?

El procedimiento fue dirigido por el doctor Greg Moloney, especialista en córnea, junto con el cirujano maxilofacial Ben Kang. Consistió en extraer un diente canino de Chapman con una fina capa de hueso, tallarlo hasta formar un bloque de cuatro milímetros de grosor, perforarlo e insertar un cilindro óptico de plático en su interior.

Esa estructura fue implantada primero en la mejilla para recubrirse de tejido blando. Meses después, se trasladó al ojo afectado y se cubrió con tejido oral, lo que le dio un tono rosado característico. De este modo, la luz puede atravesar el cilindro hasta la retina, siempre que las estructuras internas del ojo estén sanas.

Según Moloney, el diente es ideal porque es rígido, resistente y aceptado por el cuerpo al ser parte del propio paciente. La cirugía puede durar más de 12 horas, requiere un equipo multidisciplinario y se realiza solo en pocos hospitales del mundo, como última opción para quienes han agotado todas las alternativas.

PUEDES VER: La NASA inicia convocatoria para enviar tu nombre a la Luna con la misión Artemis II: cómo registrarte y participar

lr.pe

¿Por qué los trasplantes de córnea no funcionaron en Chapman y cómo lo afectó el síndrome de Stevens-Johnson?

Chapman se sometió durante dos décadas a trasplantes de córnea que, aunque en ocasiones mejoraron su visión por algunos meses o años, no lograron resultados duraderos. Su córnea no sanaba y los riesgos quirúrgicos aumentaban con cada intento. El doctor Vicente Díaz, profesor adjunto de oftalmología en la Facultad de Medicina de Yale, explicó que el síndrome de Stevens-Johnson destruye las células madre limbares responsables de mantener la córnea transparente. Sin estas células, la córnea cicatriza, se queratiniza e impide el paso de la luz, lo que volvía ineficaces los trasplantes.

Por eso, la “cirugía de diente en el ojo” se convirtió en la única alternativa viable. En 2023 se realizaron tres etapas: extracción del diente en febrero, implantación de la estructura en junio y un ajuste final en agosto. Chapman alcanzó una agudeza visual de 20/30 y lo primero que contempló con claridad fue el horizonte de Vancouver, un momento que describió como indescriptible después de 20 años de oscuridad.

