Bolsonaro habría querido asesinar a Lula: juez del Supremo detalla el plan del expresidente para mantenerse en el poder en Brasil

El relator de la Primera Sala del Tribunal Supremo señaló este martes que Bolsonaro planeó de forma minuciosa el asesinato de Lula da Silva y de otras autoridades, con el objetivo de mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022.

Bolsonaro intentó asesinar a Lula para no perder el poder tras las elecciones de 2022, según un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil.
Bolsonaro intentó asesinar a Lula para no perder el poder tras las elecciones de 2022, según un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil. | Composición LR | Jazmín Ceras

El magistrado Alexandre de Moraes, encargado de dirigir el juicio contra el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado, afirmó este martes que la presunta conspiración encabezada por el político de extrema derecha incluyó un plan "detallado" para asesinar al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, así como a otras figuras del gobierno, con el objetivo de conservar el poder tras su derrota en los comicios de 2022.

"El contenido de ese plan está plenamente demostrado en el expediente. Existen pruebas en abundancia", declaró el magistrado relator durante la sesión de la Primera Sala del Tribunal Supremo, instancia donde se desarrolla el juicio oral contra el exmandatario y otros siete exfuncionarios acusados de intento de golpe de Estado, en la ciudad de Brasilia.

De acuerdo con la Fiscalía, la presunta conspiración diseñó un plan denominado 'Puñal Verde y Amarillo', cuyo objetivo era asesinar al presidente Lula, a su vicepresidente Geraldo Alckmin y al propio Alexandre de Moraes, quien en ese momento presidía el Tribunal Superior Electoral, entidad responsable de la organización de los comicios en Brasil.

Plan detallado para asesinar a Lula fue concebido en el Palacio de Gobierno, según la Fiscalía

El general retirado del Ejército Mário Fernandes, quien formó parte de la Secretaría General de la Presidencia durante el mandato de Jair Bolsonaro, admitió haber sido el autor de un plan que contemplaba el asesinato de autoridades del Estado brasileño. Esta confesión fue realizada durante la etapa de instrucción del juicio en curso, en el cual se investigan intentos de golpe de Estado vinculados al expresidente.

De acuerdo con las investigaciones, el documento que contenía los detalles de la operación fue impreso en el Palacio de Planalto, sede del Poder Ejecutivo. Posteriormente, el material fue trasladado al Palacio de la Alvorada, residencia oficial de la Presidencia, en noviembre de 2022, cuando Bolsonaro aún ejercía el cargo.

El juez Alexandre de Moraes, quien actúa como relator del caso, subrayó la gravedad del hecho al indicar que el plan no fue elaborado en un lugar oculto o clandestino, sino en el propio centro del poder gubernamental. "El documento no fue producido en una cueva ni en una sala de terroristas, sino en el Palacio de Planalto", puntualizó.

La Fiscalía sostiene que el expresidente Bolsonaro tuvo conocimiento de este plan y lo aprobó. Esta versión refuerza la tesis de que la conspiración para cometer un magnicidio no solo fue meticulosamente diseñada, sino que también se gestó desde dentro de la estructura oficial del Gobierno federal.

Bolsonaro y su equipo enfrentan juicio por delitos que podrían sumar 40 años de prisión

La Primera Sala del Tribunal Supremo de Brasil juzga desde la semana pasada al expresidente Jair Bolsonaro junto a siete de sus antiguos colaboradores, entre ellos exministros y altos mandos militares. Todos están acusados de cometer cinco delitos vinculados a ataques contra el orden democrático.

Las acusaciones presentadas por la Fiscalía incluyen cargos que, en conjunto, podrían acarrear penas de hasta 40 años de prisión para cada uno de los imputados, de acuerdo con la legislación brasileña.

Este martes, el proceso entró en una fase clave con el inicio de la votación por parte de los cinco jueces que integran el órgano colegiado. Se han programado audiencias diarias hasta el viernes, cuando se espera que el tribunal emita una sentencia sobre el caso.

