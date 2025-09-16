HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Trump revela la destrucción de un tercer bote con droga tras el ataque naval de Estados Unidos en el Caribe

Donald Trump confirmó la existencia de un tercer bote bombardeado en el mar Caribe, aunque solo se han mostrado imágenes de dos. Las operaciones buscan frenar el tráfico de drogas desde Venezuela.

Trump confirmó la existencia de un tercer ataque contra una lancha que transportaba cocaína y fentanilo. Foto: Composición LR/AFP.
Trump confirmó la existencia de un tercer ataque contra una lancha que transportaba cocaína y fentanilo. Foto: Composición LR/AFP.

Donald Trump envió este martes un mensaje al Gobierno de Venezuela. A través de sus redes sociales, Trump difundió un video del reciente ataque a un bote vinculado con los llamados "narcoterroristas de Venezuela", específicamente relacionados con el Tren de Aragua. "Lo diría de inmediato: dejen de enviar el Tren Aragua a EE.UU. Dejen de enviar drogas a Estados Unidos", afirmó el mandatario.

Hoy, Trump, confirmó que habría un tercer bote bombardeado, aunque solo se han divulgado las imágenes de dos. Estas declaraciones se dan un día después de la nueva operación en las aguas del mar Caribe. Sin embargo, más allá de las imágenes del ataque, el Gobierno estadounidense no ha proporcionado detalles sobre las presuntas incautaciones ni ha revelado la identidad de las víctimas.

PUEDES VER: Estados Unidos ataca un nuevo barco que transportaba drogas frente a las costas de Venezuela y deja 3 muertos

lr.pe

Hubo un tercer ataque del que no se ha informado, según Trump

De acuerdo a ABC, Trump, confirmó la existencia de un tercer ataque contra una lancha que transportaba cocaína y fentanilo, cargamentos similares a los de las otras operaciones. Según su versión, esta lancha también tenía como destino final a EE.UU. El mandatario volvió a insistir en que las acciones militares tienen como objetivo frenar el tráfico de drogas procedente de Venezuela.

El presidente también se mostró extrañado por la aparente ausencia de embarcaciones en el mar Caribe, comentando que no había muchos barcos operando, ni siquiera los de pesca. Esta afirmación se sumó a su crítica generalizada sobre la situación en la región, sugiriendo que la falta de actividad en las aguas podría estar relacionada con las presiones sobre los traficantes y grupos delictivos, como el 'Tren de Aragua'.

Régimen denunció el asalto a un barco de pesca en aguas venezolanas

La reciente alusión de Trump sobre la falta de embarcaciones en las aguas del Caribe se produce días después de un incidente que ha generado una gran controversia entre Estados Unidos y Venezuela. En este episodio, una embarcación pesquera que operaba en la Zona Económica Exclusiva de Venezuela fue asaltada por marines estadounidenses, un acto calificado por Caracas como ilegal.

Según el Gobierno venezolano, los pescadores fueron retenidos por más de ocho horas por militares fuertemente armados, lo que ha elevado las tensiones entre ambos países. Este suceso ha sido interpretado como parte de un patrón de hostilidades por parte de Washington hacia Caracas, exacerbado por el despliegue militar estadounidense en el Caribe sur desde hace varias semanas.

"Bochorno para el honor militar"

Por su parte, Nicolás Maduro condenó el ataque, calificando la acción como un "bochorno para el honor militar". En una rueda de prensa, destacó el hecho de que un "barco destructor misilístico", con 380 profesionales altamente capacitados, haya sido utilizado para asaltar y allanar una embarcación de pescadores de atún y pargo.

Maduro también subrayó que este tipo de operaciones son desproporcionadas e injustificadas, especialmente dado que, según los datos oficiales, Venezuela no se encuentra entre los principales productores ni distribuidores de drogas hacia Estados Unidos. El presidente aprovechó la oportunidad para recordar cifras proporcionadas por organismos internacionales como Naciones Unidas y la DEA, que contradicen las afirmaciones de Washington sobre el rol de Venezuela en el narcotráfico.

