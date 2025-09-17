HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: entrevista de Rosa María Palacios a Martín Vizcarra en 'Sin guion'
EN VIVO: entrevista de Rosa María Palacios a Martín Vizcarra en 'Sin guion'     EN VIVO: entrevista de Rosa María Palacios a Martín Vizcarra en 'Sin guion'     EN VIVO: entrevista de Rosa María Palacios a Martín Vizcarra en 'Sin guion'     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

EE.UU. ofrece recompensa de US$ 5 millones por 'El Ruso', uno de los principales sicarios del cártel de Sinaloa

Juan José Ponce Félix, alias 'El Ruso', es uno de los principales sicarios del cártel de Sinaloa de México. Actualmente, está vinculado al tráfico de fentanilo, cocaína y otras drogas hacia Estados Unidos.

Aunque los jefes históricos del Cártel de Sinaloa fueron detenedidos, esta organización sigue operando.
Aunque los jefes históricos del Cártel de Sinaloa fueron detenedidos, esta organización sigue operando. | Foto: FBI

El gobierno de Estados Unidos informó que brindará una recompensa de cinco millones de dólares por cualquier información que conduzca a la captura de Juan José Ponce Félix, alias 'El Ruso', uno de los principales sicarios del cártel de Sinaloa de México.

A través de un comunicado, el Departamento de Estado reveló que Ponce Félix es el fundador y líder de 'Los Rusos', el principal brazo armado de La Mayiza, una poderosa facción del cártel de Sinaloa.

PUEDES VER: Trump aprueba paquetes de envío de armas de EE.UU. a Ucrania por US$500 millones pagados por la OTAN

lr.pe

Cárteles de droga son organizaciones terroristas

"La facción La Mayiza del cártel de Sinaloa gestiona la producción y tráfico de fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina desde el noroeste de México hacia Estados Unidos", añadieron las autoridades.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó a varios carteles de la droga latinoamericanos como organizaciones terroristas, lo que amplía considerablemente su margen de maniobra, incluidos a priori ataques letales.

"Durante la última década, 'El Ruso' ha sido acusado varias veces en los distritos Central y del Sur de California por diversos cargos de crimen organizado, tráfico de drogas, armas de fuego y lavado de dinero", señala el comunicado.

PUEDES VER: Fiscal pide pena de muerte contra Tyler Robinson por homicidio agravado del activista Charlie Kirk en Estados Unidos

lr.pe

Aunque los jefes históricos del cártel de Sinaloa están en cárceles de Estados Unidos, la organización de narcotráfico sigue operando a través de nuevas generaciones y redes logísticas asentadas en ambos lados de la frontera.

Estados Unidos ha ofrecido ayuda militar a su vecino del sur, pero México la rechaza y pide que que el gobierno de Donald Trump enfrente el consumo de drogas en su país.

Notas relacionadas
Donald Trump demanda a The New York Times por difamación y le exige US$15.000 millones: "Un portavoz del Partido Demócrata"

Donald Trump demanda a The New York Times por difamación y le exige US$15.000 millones: "Un portavoz del Partido Demócrata"

LEER MÁS
Colombia pierde certificación antidrogas de Estados Unidos y Petro responde con freno a compra de armas

Colombia pierde certificación antidrogas de Estados Unidos y Petro responde con freno a compra de armas

LEER MÁS
Luigi Mangione, acusado de asesinar al director de la aseguradora UnitedHealthcare, comparecerá en diciembre

Luigi Mangione, acusado de asesinar al director de la aseguradora UnitedHealthcare, comparecerá en diciembre

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Donald Trump revela imágenes del segundo ataque de EE. UU. a barcovenezolano vinculado al narcotráfico en el Caribe

Donald Trump revela imágenes del segundo ataque de EE. UU. a barcovenezolano vinculado al narcotráfico en el Caribe

LEER MÁS
Día del Profesor: por qué se celebra el 17 de septiembre y las mejores imágenes para compartir

Día del Profesor: por qué se celebra el 17 de septiembre y las mejores imágenes para compartir

LEER MÁS
Trump revela la destrucción de un tercer bote con droga tras el ataque naval de Estados Unidos en el Caribe

Trump revela la destrucción de un tercer bote con droga tras el ataque naval de Estados Unidos en el Caribe

LEER MÁS
La ONU acusa a Israel de cometer un genocidio en Gaza y pide un alto inmediato a la masacre

La ONU acusa a Israel de cometer un genocidio en Gaza y pide un alto inmediato a la masacre

LEER MÁS
Brasil: realizan megaoperativo contra el tráfico de animales y rescatan tucanes, tortugas y monos

Brasil: realizan megaoperativo contra el tráfico de animales y rescatan tucanes, tortugas y monos

LEER MÁS
¿Qué está pasando en Ecuador? La razón por la que Daniel Noboa declaró estado de excepción en 7 provincias del país

¿Qué está pasando en Ecuador? La razón por la que Daniel Noboa declaró estado de excepción en 7 provincias del país

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paolo Hurtado contó su verdad de la pelea con Jefferson Farfán en Alianza Lima: "Esa persona me faltó el respeto"

EsSalud paga gastos por sepelio en septiembre de 2025: ¿cuáles son los requisitos para cobrar el subsidio económico?

Pablo Alborán en Lima 2026: fecha, lugar, cuándo inicia la venta de entradas y dónde comprar

Mundo

España se retirará de Eurovisión 2026 si Israel participa en el festival: RTVE confirmó la decisión histórica

Fiscal pide pena de muerte contra Tyler Robinson por homicidio agravado del activista Charlie Kirk en Estados Unidos

Bolsonaro deja prisión domiciliaria y es trasladado a urgencia por baja presión arterial y una crisis de hipo

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Nueva York

¿Morgan Quero quiere ser presidente? ministro de Educación no descarta postular con partido vinculado a Nicanor Boluarte

Dina Boluarte viajó en helicóptero desde Palacio de Gobierno hasta Lurigancho-Chosica

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota