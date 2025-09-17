EE.UU. ofrece recompensa de US$ 5 millones por 'El Ruso', uno de los principales sicarios del cártel de Sinaloa

Aunque los jefes históricos del Cártel de Sinaloa fueron detenedidos, esta organización sigue operando. | Foto: FBI

El gobierno de Estados Unidos informó que brindará una recompensa de cinco millones de dólares por cualquier información que conduzca a la captura de Juan José Ponce Félix, alias 'El Ruso', uno de los principales sicarios del cártel de Sinaloa de México.

A través de un comunicado, el Departamento de Estado reveló que Ponce Félix es el fundador y líder de 'Los Rusos', el principal brazo armado de La Mayiza, una poderosa facción del cártel de Sinaloa.

Cárteles de droga son organizaciones terroristas

"La facción La Mayiza del cártel de Sinaloa gestiona la producción y tráfico de fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina desde el noroeste de México hacia Estados Unidos", añadieron las autoridades.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó a varios carteles de la droga latinoamericanos como organizaciones terroristas, lo que amplía considerablemente su margen de maniobra, incluidos a priori ataques letales.

"Durante la última década, 'El Ruso' ha sido acusado varias veces en los distritos Central y del Sur de California por diversos cargos de crimen organizado, tráfico de drogas, armas de fuego y lavado de dinero", señala el comunicado.

Aunque los jefes históricos del cártel de Sinaloa están en cárceles de Estados Unidos, la organización de narcotráfico sigue operando a través de nuevas generaciones y redes logísticas asentadas en ambos lados de la frontera.

Estados Unidos ha ofrecido ayuda militar a su vecino del sur, pero México la rechaza y pide que que el gobierno de Donald Trump enfrente el consumo de drogas en su país.

