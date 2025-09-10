HOYSuscripcion LR Focus

USA

ICE detiene a seis inmigrantes indocumentados tras mortal atropello durante fiesta en EEUU: víctima fue arrastrada hasta su casa

Seis inmigrantes guatemaltecos indocumentados fueron detenidos tras el accidente, incluyendo al conductor Ponciano Cinto-Ramírez.

La Policía de Florida y ICE arrestaron a inmigrantes indocumentados.
La Policía de Florida y ICE arrestaron a inmigrantes indocumentados. | Composición LR

Un joven de 21 años murió tras ser atropellado en medio de una fiesta en el Willow Oak Mobile Home Park, ubicado en el condado de Polk, Florida. De acuerdo con Fox News, lo que comenzó como una investigación por homicidio vehicular derivó en la detención de seis inmigrantes indocumentados guatemaltecos, luego de que se confirmara su presencia irregular en Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron la noche del sábado 6 de septiembre. Un reporte al 911 alertó a la Oficina del Sheriff del Condado de Polk, cuyos agentes hallaron el cuerpo del joven dentro de una vivienda del parque.

lr.pe

Atropello fatal durante fiesta en Florida

Según Fox News, el incidente ocurrió durante una fiesta en la que “casi todos” los asistentes consumían alcohol. La investigación reveló que la víctima estaba recostada en una entrada cuando Ponciano Cinto-Ramírez, de 52 años, puso en reversa una camioneta estacionada y lo atropelló.

Minutos más tarde, el joven fue trasladado hasta su casa; sin embargo, las autoridades no han determinado quién lo movió ni cómo se produjo el traslado. Al llegar a la vivienda del conductor, los oficiales encontraron a varias personas dentro del tráiler que se negaban a colaborar.

Inmigrantes guatemaltecos detenidos. Fuente: Oficina del Sheriff del Condado de Polk

Inmigrantes guatemaltecos detenidos. Fuente: Oficina del Sheriff del Condado de Polk

Posteriormente, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) identificaron a seis personas como inmigrantes guatemaltecos que residían en Estados Unidos de manera irregular.

lr.pe

¿Quiénes son los inmigrantes indocumentados detenidos en Florida?

La Oficina del Sheriff del Condado de Polk y ICE identificaron a los seis inmigrantes detenidos durante la operación. Todos enfrentan distintos cargos vinculados tanto al atropello como a su situación migratoria.

  • Ponciano Cinto-Ramírez, de 52 años, fue acusado de conducir sin licencia causando la muerte, abandonar la escena de un accidente mortal y resistirse al arresto. Todos los cargos son considerados delitos graves.
  • Rigoberto López Morales, de 22 años, enfrenta cargos por resistirse a la autoridad.
  • Jacinto López Morales, de 46 años, también fue acusado de resistirse a los oficiales.
  • Alfredo Cinto Ramírez, de 48 años, fue imputado por proporcionar documentación falsa y resistirse al arresto.
  • Leonel Cinto López, de 24 años, enfrenta los mismos cargos de falsedad de identidad y resistencia.
  • Ramiro Cinto López, de 23 años, además de los cargos anteriores, fue acusado de posesión de un arma de fuego con el número de serie alterado.
