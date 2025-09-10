ICE detiene a seis inmigrantes indocumentados tras mortal atropello durante fiesta en EEUU: víctima fue arrastrada hasta su casa

La Policía de Florida y ICE arrestaron a inmigrantes indocumentados. | Composición LR

La Policía de Florida y ICE arrestaron a inmigrantes indocumentados. | Composición LR

Un joven de 21 años murió tras ser atropellado en medio de una fiesta en el Willow Oak Mobile Home Park, ubicado en el condado de Polk, Florida. De acuerdo con Fox News, lo que comenzó como una investigación por homicidio vehicular derivó en la detención de seis inmigrantes indocumentados guatemaltecos, luego de que se confirmara su presencia irregular en Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron la noche del sábado 6 de septiembre. Un reporte al 911 alertó a la Oficina del Sheriff del Condado de Polk, cuyos agentes hallaron el cuerpo del joven dentro de una vivienda del parque.

Atropello fatal durante fiesta en Florida

Según Fox News, el incidente ocurrió durante una fiesta en la que “casi todos” los asistentes consumían alcohol. La investigación reveló que la víctima estaba recostada en una entrada cuando Ponciano Cinto-Ramírez, de 52 años, puso en reversa una camioneta estacionada y lo atropelló.

Minutos más tarde, el joven fue trasladado hasta su casa; sin embargo, las autoridades no han determinado quién lo movió ni cómo se produjo el traslado. Al llegar a la vivienda del conductor, los oficiales encontraron a varias personas dentro del tráiler que se negaban a colaborar.

Inmigrantes guatemaltecos detenidos. Fuente: Oficina del Sheriff del Condado de Polk

Posteriormente, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) identificaron a seis personas como inmigrantes guatemaltecos que residían en Estados Unidos de manera irregular.

PUEDES VER: Madre peruana regresa a su país para arreglar trámite migratorio y ahora no puede volver a EEUU con su familia

¿Quiénes son los inmigrantes indocumentados detenidos en Florida?

La Oficina del Sheriff del Condado de Polk y ICE identificaron a los seis inmigrantes detenidos durante la operación. Todos enfrentan distintos cargos vinculados tanto al atropello como a su situación migratoria.