Javier Mile aseguró que "lo peor ya pasó" tras la derrota de La Libertad Avanza y anunció un aumento en el gasto para salud, educación y jubilaciones en 2026. Foto: AFP

Tras una dura semana por la derrota de su partido La Libertad Avanza en las elecciones provinciales de Buenos Aires, el presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró el último lunes que "lo peor ya pasó" y anunció que el presupuesto 2026 contemplará un aumento en el gasto de la salud, jubilaciones, educación y discapacidad. Fueron precisamente estos sectores los que sufrieron los mayores recortes durante los primeros meses de su gestión como parte de su plan de austeridad, el cual recibió múltiples críticas y rechazos en las calles.

Este giro en su política económica señala que los fondos para las jubilaciones aumentarán un 5%, la salud un 17% y la educación un 8%, todos por encima de la inflación prevista. Milei defendió que el severo ajuste aplicado en sus primeros dos años, al que llamó “el más grande de la historia de la humanidad”, permitió alcanzar el primer equilibrio fiscal en 14 años y contener la inflación, aunque reconoció que el costo social fue alto. En un discurso de quince minutos transmitido en cadena nacional, recalcó que el equilibrio fiscal seguirá siendo un “principio no negociable” y la “piedra angular” de su gestión.

Milei proyecta para 2026 un crecimiento del 4,5%, baja inflación y superávit con fuerte ajuste fiscal

El Gobierno de Milei presentó su hoja de ruta económica para 2026 en el marco del Presupuesto, que por primera vez desde el inicio de su gestión busca aprobarse en el Congreso tras dos años de prórrogas. Según el documento validado por el FMI en agosto, se espera un crecimiento del PBI del 4,5% y una inflación anual de entre 7% y 12%. También se anticipa un superávit primario del 2,2% del PBI, equilibrio financiero y un leve aumento en la presión tributaria, además de un incremento de 4,8% en las exportaciones y de 3,1% en las importaciones.

En cuanto a la distribución del gasto, Milei remarcó que el 85% del presupuesto se destinará a educación, salud y jubilaciones, con aumentos reales por encima de la inflación. El presidente insistió en que el equilibrio fiscal es “innegociable” y destacó la incorporación de una regla de estabilidad que obligará a ajustar partidas si los ingresos caen. Además, defendió proyectos complementarios como la “inocencia fiscal”, que busca atraer dólares no declarados, y un mecanismo de compensación de deudas entre Nación y provincias, ya adoptado por 18 jurisdicciones.

Cristina Kirchner cuestiona a Milei y advierte que su plan económico es una “bomba de tiempo”

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó duramente el reciente mensaje de Javier Milei, en el que aseguró que “lo peor ya pasó”. Con ironía, recordó en una publicación de la red social X que Mauricio Macri dijo lo mismo en 2018 justo antes de recurrir al FMI. Además, señaló que Luis “Toto” Caputo, entonces encargado de las finanzas macristas, hoy repite ese rol como ministro de Economía del libertario.

Fernández advirtió que el supuesto “equilibrio” económico del Gobierno se sostiene sobre endeudamiento en dólares, emisión y tasas impagables que asfixian la actividad. También denunció que la “motosierra” terminó golpeando a trabajadores, jubilados y sectores vulnerables, mientras los beneficios quedaron en manos del círculo cercano de Milei. La exmandataria concluyó reclamando políticas realistas, alejadas de los “dogmas austríacos”, y advirtió sobre una “bomba de tiempo” que, según ella, ya comenzó a sonar.