HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira a Curwen en La República
EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     
Muere reconocido actor Robert Redford a los 89 años
Muere reconocido actor Robert Redford a los 89 años     Muere reconocido actor Robert Redford a los 89 años     Muere reconocido actor Robert Redford a los 89 años     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Milei anuncia aumento de presupuesto en jubilaciones, salud y educación tras derrota electoral en Argentina

Tras la derrota electoral en Buenos Aires, Milei prometió más fondos para jubilaciones, salud y educación. La expresidenta Cristina Fernández criticó el plan y lo comparó con el fracaso económico de Macri en 2018.

Javier Mile aseguró que "lo peor ya pasó" tras la derrota de La Libertad Avanza y anunció un aumento en el gasto para salud, educación y jubilaciones en 2026. Foto: AFP
Javier Mile aseguró que "lo peor ya pasó" tras la derrota de La Libertad Avanza y anunció un aumento en el gasto para salud, educación y jubilaciones en 2026. Foto: AFP

Tras una dura semana por la derrota de su partido La Libertad Avanza en las elecciones provinciales de Buenos Aires, el presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró el último lunes que "lo peor ya pasó" y anunció que el presupuesto 2026 contemplará un aumento en el gasto de la salud, jubilaciones, educación y discapacidad. Fueron precisamente estos sectores los que sufrieron los mayores recortes durante los primeros meses de su gestión como parte de su plan de austeridad, el cual recibió múltiples críticas y rechazos en las calles.

Este giro en su política económica señala que los fondos para las jubilaciones aumentarán un 5%, la salud un 17% y la educación un 8%, todos por encima de la inflación prevista. Milei defendió que el severo ajuste aplicado en sus primeros dos años, al que llamó “el más grande de la historia de la humanidad”, permitió alcanzar el primer equilibrio fiscal en 14 años y contener la inflación, aunque reconoció que el costo social fue alto. En un discurso de quince minutos transmitido en cadena nacional, recalcó que el equilibrio fiscal seguirá siendo un “principio no negociable” y la “piedra angular” de su gestión.

PUEDES VER: Milei reúne su "mesa política" en la Casa Rosada para reorganizar al oficialismo tras dura derrota en las elecciones

lr.pe

Milei proyecta para 2026 un crecimiento del 4,5%, baja inflación y superávit con fuerte ajuste fiscal

El Gobierno de Milei presentó su hoja de ruta económica para 2026 en el marco del Presupuesto, que por primera vez desde el inicio de su gestión busca aprobarse en el Congreso tras dos años de prórrogas. Según el documento validado por el FMI en agosto, se espera un crecimiento del PBI del 4,5% y una inflación anual de entre 7% y 12%. También se anticipa un superávit primario del 2,2% del PBI, equilibrio financiero y un leve aumento en la presión tributaria, además de un incremento de 4,8% en las exportaciones y de 3,1% en las importaciones.

En cuanto a la distribución del gasto, Milei remarcó que el 85% del presupuesto se destinará a educación, salud y jubilaciones, con aumentos reales por encima de la inflación. El presidente insistió en que el equilibrio fiscal es “innegociable” y destacó la incorporación de una regla de estabilidad que obligará a ajustar partidas si los ingresos caen. Además, defendió proyectos complementarios como la “inocencia fiscal”, que busca atraer dólares no declarados, y un mecanismo de compensación de deudas entre Nación y provincias, ya adoptado por 18 jurisdicciones.

PUEDES VER: Este es el único país de Sudamérica que no tiene expresidentes condenados ni investigados por corrupción

lr.pe

Cristina Kirchner cuestiona a Milei y advierte que su plan económico es una “bomba de tiempo”

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó duramente el reciente mensaje de Javier Milei, en el que aseguró que “lo peor ya pasó”. Con ironía, recordó en una publicación de la red social X que Mauricio Macri dijo lo mismo en 2018 justo antes de recurrir al FMI. Además, señaló que Luis “Toto” Caputo, entonces encargado de las finanzas macristas, hoy repite ese rol como ministro de Economía del libertario.

Fernández advirtió que el supuesto “equilibrio” económico del Gobierno se sostiene sobre endeudamiento en dólares, emisión y tasas impagables que asfixian la actividad. También denunció que la “motosierra” terminó golpeando a trabajadores, jubilados y sectores vulnerables, mientras los beneficios quedaron en manos del círculo cercano de Milei. La exmandataria concluyó reclamando políticas realistas, alejadas de los “dogmas austríacos”, y advirtió sobre una “bomba de tiempo” que, según ella, ya comenzó a sonar.

Notas relacionadas
Javier Milei afronta una semana decisiva entre marchas en contra de recortes y crisis económica en Argentina

Javier Milei afronta una semana decisiva entre marchas en contra de recortes y crisis económica en Argentina

LEER MÁS
La derrota política de Milei en Buenos Aires, ¿premonición de lo que se viene?

La derrota política de Milei en Buenos Aires, ¿premonición de lo que se viene?

LEER MÁS
Javier Milei veta ley de emergencia en la salud pediátrica y profundiza el ajuste fiscal en Argentina

Javier Milei veta ley de emergencia en la salud pediátrica y profundiza el ajuste fiscal en Argentina

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gustavo Petro confirma que EE. UU. retira a Colombia la certificación como aliado clave en la lucha contra el narcotráfico

Gustavo Petro confirma que EE. UU. retira a Colombia la certificación como aliado clave en la lucha contra el narcotráfico

LEER MÁS
Muere a los 25 años Martina García Anguita, una de las dirigentes más jóvenes de Podemos, en España

Muere a los 25 años Martina García Anguita, una de las dirigentes más jóvenes de Podemos, en España

LEER MÁS
A 40 metros de profundidad y equipado para sobrevivir 4 meses: así sería el búnker secreto de Nicolás Maduro en Venezuela

A 40 metros de profundidad y equipado para sobrevivir 4 meses: así sería el búnker secreto de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
Crisis en Venezuela: Jorge Rodríguez, aliado de Nicolás Maduro, habría negociado entregarlo a EE. UU., según Jaime Bayly

Crisis en Venezuela: Jorge Rodríguez, aliado de Nicolás Maduro, habría negociado entregarlo a EE. UU., según Jaime Bayly

LEER MÁS
China construirá la primera plataforma petrolera flotante en Sudamérica: su mayor apuesta en la región

China construirá la primera plataforma petrolera flotante en Sudamérica: su mayor apuesta en la región

LEER MÁS
Trump revela la destrucción de un tercer bote con droga tras el ataque naval de Estados Unidos en el Caribe

Trump revela la destrucción de un tercer bote con droga tras el ataque naval de Estados Unidos en el Caribe

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Municipalidad del Rímac desaloja comerciantes del mercado Uniflor: denuncian pérdidas de hasta S/20,000

Donald Trump demanda a The New York Times por difamación y le exige US$15.000 millones: "Un portavoz del Partido Demócrata"

Streamer Neutro confirma su asistencia a la próxima marcha contra la reforma de la AFP: "Con toda mi gente"

Mundo

Donald Trump demanda a The New York Times por difamación y le exige US$15.000 millones: "Un portavoz del Partido Demócrata"

República Dominicana: estadounidense es acuchillado en lujoso resort y mujer haitiana es la sospechosa principal

El megatúnel submarino de 28 kilómetros que uniría a 2 continentes en 5 horas y estaría listo para el Mundial 2030

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Delia Espinoza: JNJ evaluará suspensión contra fiscal de la Nación este viernes 19 de septiembre

El Abogado del Diablo: Carlincatura satiriza el caso judicial de un sentenciado que involucra a las altas esferas del poder

Retiro de la AFP: Fuerza Popular, Renovación Popular y APP votaron a favor de la reforma que ahora rechazan

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota