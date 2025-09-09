Javier Milei lideró este martes en la Casa Rosada la primera reunión formal de su "mesa política nacional", con el objetivo de tomar decisiones y reorganizar la estrategia del oficialismo tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires. La reunión de la coalición La Libertad Avanza se extendió por casi dos horas y reunió al presidente con seis de sus funcionarios nacionales.

Milei se reunió con su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el vocero Manuel Adorni.

La derrota de Milei el fin de semana frente al peronismo también provocó un impacto inmediato en la economía del país. El dólar oficial subió 80 pesos y el 'blue' tuvo un alza similar, tras la victoria Axel Kicilloff, gobernador de Buenos Aires.

Una rotunda derrota del oficialismo en Buenos Aires

En las elecciones, con casi el 99 % de los sufragios escrutados, Fuerza Patria, alianza de distintos sectores del peronismo, se impuso con un 47 % de los votos, mientras que La Libertad Avanza obtuvo cerca de un 34 %, una diferencia mucho más abultada de lo que predecían las encuestas y que preocupa al oficialismo para los próximos comicios nacionales del 26 de octubre.

Tras conocerse los resultados, Milei reconoció haber sufrido una "clara derrota" que dijo obliga a hacer una profunda autocrítica al interior de su partido, pero enfatizó que no planea cambiar el rumbo de su Gobierno.

Gobernador de Buenos Aires califica de "repudiable" a Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reiteró este martes el pedido al presidente Javier Milei para que se comunique con él y así establecer una relación institucional. "Le pedí a Milei que me llamara y no lo hace porque no se atreve. Yo nunca le falté el respeto, nunca lo insulté, y no estoy de acuerdo en nada, me parece un personaje repudiable, pero institucionalmente tenemos que tener un diálogo respetuoso", afirmó.

"Creo que es necesario, urgente, que tenga un diálogo con el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Es Presidente, no tuitero, no economista austríaco, es Presidente, que se haga cargo de ese lugar y que mantenga una comunicación seria, normal, institucional con el gobernador", instó a Milei.