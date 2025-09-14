Rusia no tiene lista "vacuna" contra el cáncer y tampoco oficializó tratamientos gratuitos

EL BULO:

La vacuna contra el cáncer hecho por los rusos ya está lista.

Además, van a ser gratuitas para todos los ciudadanos de Rusia.

LO IMPORTANTE:

La vacuna contra el cáncer de Rusia aún está en la fase I con la experimentación en humanos; es decir, aún falta avanzar hasta la fase III y ser aprobada por estándares mundiales.

Tampoco se oficializó el beneficio gratuito de esta "vacuna"; si no que se está evaluando la posibilidad, ya que el precio por cada tratamiento equivale a US$ 3.700 (300.000 rublos). El sueldo mínimo en Rusia es de US$ 257.

La vacuna no es como otras que se aplican para todos, menos para prevención. Esta variante médica es un tratamiento oncológico que se basa en el perfil de cada paciente, y con ello también se diferencia los componentes que necesitará en su vacunación.

Tampoco la vacuna estará lista en este 2025.

A mediados de junio de 2025, Rusia, a través de su Ministerio de Salud y el propio Kremlin, anunció con bombos y platillos los resultados de la eficacia de su "vacuna" contra el cáncer tras salir de las pruebas en animales, como monos y ratones. Esta campaña de prensa siguió durante los siguientes meses, con distintos pronunciamientos de las autoridades rusas, al igual que análisis profesionales por otras casas de investigación y científicos.

En este contexto, que significaría un hito en la salud, se ha viralizado por redes sociales que supuestamente Rusia anunció que la vacuna contra el cáncer está lista y que será entregada gratuitamente a sus ciudadanos que padecen tipos distintos de este mal. No obstante, este tratamiento recién ingresa a exámenes preclínicos y las entregas gratuitas aún se evalúan.

Publicaciones desinformativas por las redes sociales de Facebook y Threads. Foto: composición LR/capturas de pantalla

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo con más alcance se encuentra en la red social de Facebook, que ha logrado recopilar 35.000 reacciones, ha sido 5.200 veces compartido por otras plataformas y 752 comentarios.

"Vacuna" contra el cáncer no está lista

Para entender el estado actual del desarrollo de la vacuna contra el cáncer de Rusia, elaborado por el laboratorio soviético EnteroMix, realizamos búsquedas sobre el medicamento en medios de comunicación respaldados y revistas científicas de salud.

Los medios e instituciones públicas de salud como Enfarma, el Ministerio de Salud de Rusia e Infomed Cuba, señalan en sus informes que la vacuna contra el cáncer pasó con éxito los ensayos preclínicos en animales, que llegó a eficacias desde el 80% hasta el 100% aplicados en melanoma avanzada y glioblastoma, dos tipos de cáncer distintos. Gracias a este paso, el Ministerio de Salud de Rusia dio el permiso de iniciar los exámenes clínicos, que se realizará en 48 personas y aún se encuentra en la fase I. Este proceso demorará hasta llegar a la fase III.

Veronika Skvortsova, jefa de la Agencia Federal Médico-Biológica de Rusia mostrando la vacuna experimental. Foto: RT.

Sobre su proceso y la supuesta tecnología que usa ARN como las vacunas contra el covid-19, el medio Cenital señala que la noticia se ha difundido por una malinterpretación de los medios y creadores de contenido, pues hasta la actualidad solo se ha comprobado su eficacia en dos tipos de cáncer y solo en animales; más no está lista en humanos. Además, la conclusión de sus fases en humanos aún demorará años hasta que se pueda determinar su seguridad y eficacia a un nivel estándar universal. Sobre el uso del ARN, EnteroMix sí está utilizando este material, pero para otro experimento; pues el principal es una vacuna oncolítica, que utiliza cuatro virus modificados para que ataquen células tumorales. El ARN vendría ser un complemento.

Por otro lado, el medio Euro News, señala, de igual manera, que recién el laboratorio EnterioMix está iniciando sus exámenes en seres humanos a partir de julio. Sobre la vacuna, señalan que no previene todo tipo de cáncer y que tampoco usa ARN, sino que es una vacuna oncolítica, que se usa en pacientes con cáncer y con otro tipo de proceso que necesita de una composición personalizada del paciente; es decir, la vacuna no es universal, es dependiendo de cada caso, cada persona.

¿Vacunas gratuitas?

Sobre la supuesta oficialización y la distribución gratuita, revisamos las noticias del medio prorruso RT (1, 2 y 3). Hallamos titulares como:

"La innovadora vacuna rusa contra el cáncer está lista para su uso clínico", o

"Vacuna rusa contra el cáncer está lista para su uso, según funcionario sanitario"

En ambas, se habla de que serán gratuitas, pero es sobre las pruebas clínicas que realizará el programa. Sin embargo, Andréi Kaprin, oncólogo jefe del Ministerio de Salud de Rusia, comentó que el tratamiento debería ser gratuito, pero que aún está en evaluación debido a que cada sesión de este medicamento equivale a US$ 3.700 (300.000 rublos aproximadamente).

Recordemos que Rusia actualmente pasa por una desvalorización de su economía a causa de la invasión a Ucrania que Putin ordenó el 2022. Varios líderes europeos, desde el parlamento de la UE, han promovido sanciones y bloqueos financieros al Kremlin para disminuir su capacidad militar en el frente.

Conclusión

Las vacunas contra el cáncer de Rusia aún no están listas para el consumo humana, mucho menos se ha oficializado que será gratuito para toda la población rusa. En la actualidad, la vacuna oncológica personalizable se encuentra en la fase I de experimentación con humanos, por lo que aún falta un proceso más extenso para llegar a ser universal. Además, el beneficio gratuito de las vacunas para todos los ciudadanos rusos aún está en evaluación, debido al alto coste de fabricación del tratamiento que necesita un diagnóstico a fondo por cada paciente. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.