HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10
'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10     'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10     'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10     
Betssy Chávez llevará proceso en libertad
Betssy Chávez llevará proceso en libertad     Betssy Chávez llevará proceso en libertad     Betssy Chávez llevará proceso en libertad     
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

Tesla propone dar remuneración para Elon Musk que podría superar el billón de dólares

La propuesta, que todavía debe ser aprobada por los accionistas de Tesla, también busca reforzar el control de Elon Musk sobre la compañía automotriz.

En julio de 2025, Tesla anunció una caída del 16% en sus ganancias netas durante el segundo trimestre.
En julio de 2025, Tesla anunció una caída del 16% en sus ganancias netas durante el segundo trimestre. | Foto: AFP

La junta directiva de Tesla propuso un plan de remuneración para su director ejecutivo, Elon Musk, que podría superar el billón de dólares, sujeto a condiciones, así como reforzar su control sobre la compañía.

El plan, previsto para diez años y que debe ser aprobado por los accionistas, contempla otorgar acciones a Musk en función de la valoración de mercado de Tesla, según un documento publicado en el sitio web de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

PUEDES VER: OpenAI afirma que Elon Musk intentó convencer a Mark Zuckerberg de comprar ChatGPT juntos

lr.pe

¿En qué consiste esta remuneración?

La cantidad máxima de acciones que podría recibir Elon Musk corresponde al 12% del capital actual de Tesla, pero está condicionado a un "crecimiento estratosférico" y a una valoración de mercado de 8,5 billones de dólares.

Este nivel de valoración correspondería a más del doble de la mayor capitalización bursátil mundial actual, que detenta Nvidia, la empresa estadounidense líder en chips de inteligencia artificial. Tesla, que lleva varios meses en dificultades, está valorada actualmente en bolsa en poco más de un billón de dólares.

"Creemos que la visión singular de Elon es vital para superar este punto de inflexión crítico", señalaron la presidenta de Tesla, Robyn Denholm, y la integrante de la junta Kathleen Wilson-Thompson en una carta a los accionistas.

PUEDES VER: SpaceX anuncia que el megacohete 'Starship' de Elon Musk se prepara para nuevo lanzamiento el 24 de agosto

lr.pe

Tesla tuvo caída del 16% en sus ganancias en segundo trimestre

La gestión en Tesla ha sido objeto de escrutinio durante el último año, debido a la caída de las ventas y las ganancias de automóviles. Esta tendencia se debe en parte al apoyo de Elon Musk a causas políticas de extrema derecha, pero también a la lenta implementación de nuevos modelos de automóviles tras las bajas ventas del polémico Cybertruck.

A comienzos de este año, Elon Musk dirigió el llamado departamento de eficiencia gubernamental (DOGE) a instancias del presidente estadounidense Donald Trump, pero abandonó su colaboración con el gobierno tras fricciones con el líder republicano.

La remuneración del empresario de origen sudafricano es objeto de una batalla legal desde hace años. Actualmente, Tesla impugna una sentencia judicial del estado de Delaware que anuló un paquete de 2018 para Elon Musk por un valor aproximado de 55.800 millones de dólares.

Mientras tanto, el fabricante de automóviles otorgó en agosto a Elon Musk una compensación provisional de 96 millones de acciones, valoradas en aproximadamente 29.000 millones de dólares.

El nuevo plan de remuneración para Elon Musk, el hombre más rico del planeta, se propuso antes de la junta anual de accionistas del 6 de noviembre.

Notas relacionadas
A 18 meses del implante cerebral de Elon Musk, el paciente pionero de Neuralink revela cómo cambió su vida

A 18 meses del implante cerebral de Elon Musk, el paciente pionero de Neuralink revela cómo cambió su vida

LEER MÁS
SpaceX anuncia que el megacohete 'Starship' de Elon Musk se prepara para nuevo lanzamiento el 24 de agosto

SpaceX anuncia que el megacohete 'Starship' de Elon Musk se prepara para nuevo lanzamiento el 24 de agosto

LEER MÁS
Apple desmiente a Musk sobre favoritismo a Open AI: asegura que las clasificaciones en la App Store son imparciales

Apple desmiente a Musk sobre favoritismo a Open AI: asegura que las clasificaciones en la App Store son imparciales

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Donald Trump advierte que Estados Unidos derribará cualquier avión de Venezuela que represente una amenaza

Donald Trump advierte que Estados Unidos derribará cualquier avión de Venezuela que represente una amenaza

LEER MÁS
El insólito caso de la "abuela unicornio", la mujer china a la que le creció un cuerno de trece centímetros en la frente

El insólito caso de la "abuela unicornio", la mujer china a la que le creció un cuerno de trece centímetros en la frente

LEER MÁS
EE. UU. advierte a régimen de Maduro tras amenaza a María Corina Machado: “Ni se te ocurra tocarla”

EE. UU. advierte a régimen de Maduro tras amenaza a María Corina Machado: “Ni se te ocurra tocarla”

LEER MÁS
La increíble historia del colombiano que fingió ser un príncipe de Arabia Saudita, robó 8 millones y cayó por comer cerdo

La increíble historia del colombiano que fingió ser un príncipe de Arabia Saudita, robó 8 millones y cayó por comer cerdo

LEER MÁS
Estados Unidos despliega aviones F-35 en Puerto Rico en medio de tensiones con Venezuela por letal ataque a un barco

Estados Unidos despliega aviones F-35 en Puerto Rico en medio de tensiones con Venezuela por letal ataque a un barco

LEER MÁS
Papa León XIV canonizará a Carlo Acutis, el primer santo milenial, llamado el "influencer de Dios"

Papa León XIV canonizará a Carlo Acutis, el primer santo milenial, llamado el "influencer de Dios"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Mundo

Represión en Nicaragua: régimen de Ortega-Murillo silencia a sus opositores encarcelando familias enteras sin orden judicial

Diosdado Cabello advierte represalias contra María Corina Machado por apoyo a presión de EE. UU. contra Maduro

Rusia califica como "totalmente inaceptable" la presión de Estados Unidos a Venezuela y advierte una amenaza regional

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota