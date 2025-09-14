HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Política

Dina Boluarte saluda al Papa León XIV por su cumpleaños y le canta "Happy Birthday", en medio de protestas

El último sábado, mientras a nivel nacional se protestaba por el retiro de las AFP, la mandataria cantaba "Happy Birthday" al sumo pontífice por sus 70 cumpleaños.

Dina Boluarte cantó "Happy Birthday" al papa León XIV. Foto: Composición/LR
Dina Boluarte cantó "Happy Birthday" al papa León XIV. Foto: Composición/LR

La presidenta Dina Boluarte saludó al Papa León XIV por sus 70 cumpleaños. Durante un evento público en Lambayeque el último sábado 13 de septiembre, la mandataria rindió un homenaje al sumo pontífice, pese a que en Lima y otras regiones se realizaba una marcha por el retiro de las AFP. En dichas manifestaciones, se registraron heridos y enfrentamientos entre ciudadanos y la PNP.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En medio de su intervención de la ceremonia, la jefa de Estado instó a los asistentes a ponerse de pie con la finalidad de cantar "Happy Birthday" al máximo representante de la Iglesia Católica. Boluarte fue acompañada por un grupo musical que se encontraba presente en el evento.

TE RECOMENDAMOS

Curwen en La República | La revancha de Phillip Butters vs. Curwen

PUEDES VER: Elecciones 2026: el Senado todavía no se instala, pero ya va generando cambios en la política peruana

lr.pe

"Mi más sincero y afectuoso saludo a nuestro querido Papa León IXV, quien mañana domingo estará de cumpleaños. Si me permiten, nos ponemos de pie para cantarle desde acá su "Happy Birthday to you" a nuestro Papa a la voz de 3. (...) Se que el cielo nos ha regalado un papa peruano y quiero decirle a nuestro Papa: te esperamos, ojalá sea pronto", dijo.

Tras culminar de cantar junto con la banda y los asistentes, la jefa de Estado pidió hurras para el sumo pontífice por sus 70 cumpleaños.

Esta celebración tomó lugar luego de que el Congreso aprobó archivar la denuncia constitucional en contra de Boluarte por las más de 50 muertes en protestas al inicio de su Gobierno.

PUEDES VER:Juan José Santiváñez: congresista Ruth Luque informó que faltan 9 firmas para presentar moción de censura

lr.pe
Notas relacionadas
Colectivos digitales piden voto con sanción en las elecciones 2026 en el Perú

Colectivos digitales piden voto con sanción en las elecciones 2026 en el Perú

LEER MÁS
Deudos de víctimas de Juliaca: “Congreso se burló de muertos por archivar denuncia contra Dina Boluarte”

Deudos de víctimas de Juliaca: “Congreso se burló de muertos por archivar denuncia contra Dina Boluarte”

LEER MÁS
Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Capturan a exfiscal prófuga desde hace 20 años: es acusada de integrar organización criminal de Alberto Fujimori y Montesinos

Capturan a exfiscal prófuga desde hace 20 años: es acusada de integrar organización criminal de Alberto Fujimori y Montesinos

LEER MÁS
Carlos Neuhaus: “Yo no creo que a la gente le gusten las matonerías de los candidatos”

Carlos Neuhaus: “Yo no creo que a la gente le gusten las matonerías de los candidatos”

LEER MÁS
Marcha por el retiro de AFP: manifestantes hicieron sentir su rechazo frente al Congreso

Marcha por el retiro de AFP: manifestantes hicieron sentir su rechazo frente al Congreso

LEER MÁS
El Senado todavía no se instala, pero ya va haciendo sentir su poder

El Senado todavía no se instala, pero ya va haciendo sentir su poder

LEER MÁS
Colectivos digitales piden voto con sanción en las elecciones 2026 en el Perú

Colectivos digitales piden voto con sanción en las elecciones 2026 en el Perú

LEER MÁS
Víctor Zanabria tras ser suspendido: "No tengo vergüenza. Y si se tiene que cumplir la decisión, la cumplo"

Víctor Zanabria tras ser suspendido: "No tengo vergüenza. Y si se tiene que cumplir la decisión, la cumplo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿A qué hora ver Barcelona vs Valencia EN VIVO? Partido por la fecha 4 de LaLiga se jugará en el estadio Johan Cruyff

"Sales y das la cara": Magaly cuestiona al productor de Maju, Christian Rodríguez, por su ausencia en medio de polémicas

Cusco FC vs Sporting Cristal EN VIVO por Torneo Clausura: hora y canal del partido por la octava fecha

Política

"Lo bueno es que ya aprendieron a no protestar": Heduardicidio recuerda las más de 50 muertes en protestas contra el Gobierno

El Senado todavía no se instala, pero ya va haciendo sentir su poder

¿Continúa la mamadera?: Carlincatura satiriza quiénes estarían detrás de la promulgación de una norma con beneficios tributarios

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

"Lo bueno es que ya aprendieron a no protestar": Heduardicidio recuerda las más de 50 muertes en protestas contra el Gobierno

El Senado todavía no se instala, pero ya va haciendo sentir su poder

¿Continúa la mamadera?: Carlincatura satiriza quiénes estarían detrás de la promulgación de una norma con beneficios tributarios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota