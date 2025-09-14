Dina Boluarte saluda al Papa León XIV por su cumpleaños y le canta "Happy Birthday", en medio de protestas
El último sábado, mientras a nivel nacional se protestaba por el retiro de las AFP, la mandataria cantaba "Happy Birthday" al sumo pontífice por sus 70 cumpleaños.
La presidenta Dina Boluarte saludó al Papa León XIV por sus 70 cumpleaños. Durante un evento público en Lambayeque el último sábado 13 de septiembre, la mandataria rindió un homenaje al sumo pontífice, pese a que en Lima y otras regiones se realizaba una marcha por el retiro de las AFP. En dichas manifestaciones, se registraron heridos y enfrentamientos entre ciudadanos y la PNP.
En medio de su intervención de la ceremonia, la jefa de Estado instó a los asistentes a ponerse de pie con la finalidad de cantar "Happy Birthday" al máximo representante de la Iglesia Católica. Boluarte fue acompañada por un grupo musical que se encontraba presente en el evento.
"Mi más sincero y afectuoso saludo a nuestro querido Papa León IXV, quien mañana domingo estará de cumpleaños. Si me permiten, nos ponemos de pie para cantarle desde acá su "Happy Birthday to you" a nuestro Papa a la voz de 3. (...) Se que el cielo nos ha regalado un papa peruano y quiero decirle a nuestro Papa: te esperamos, ojalá sea pronto", dijo.
Tras culminar de cantar junto con la banda y los asistentes, la jefa de Estado pidió hurras para el sumo pontífice por sus 70 cumpleaños.
Esta celebración tomó lugar luego de que el Congreso aprobó archivar la denuncia constitucional en contra de Boluarte por las más de 50 muertes en protestas al inicio de su Gobierno.