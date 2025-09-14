HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Papa León XIV expresa su amor hacia el Perú: "Amo mucho al pueblo peruano. Forma parte de mí"

Durante su primera entrevista desde su papado, el papa León XIV compartió su afecto por Perú y cómo su experiencia allí ha influido en su ministerio pastoral y en su comprensión del papel de la Iglesia.

El papa León XIV expresó su total aprecio por nuestro país en una reciente entrevista. Foto: Composición LR
El papa León XIV expresó su total aprecio por nuestro país en una reciente entrevista. Foto: Composición LR

El papa León XIV, quien celebra su cumpleaños 70, expresó su profunda conexión con el Perú durante su primera entrevista desde que asumió el pontificado, realizada por el periodista Elise Ann Allen para el medio católico Crux. En la conversación, Robert Prevost también reflexionó sobre su aprecio por la vida de la Iglesia en Latinoamérica, lo que ha influido en su relación con el papa Francisco. Además, en su comprensión de la visión que este tiene para la Iglesia.

"Soy estadounidense y me siento profundamente estadounidense, pero también amo mucho a Perú, al pueblo peruano; eso forma parte de mí. La mitad de mi vida ministerial la pasé allí, así que la perspectiva latinoamericana es muy valiosa para mí", afirmó para dicho medio.

TE RECOMENDAMOS

Curwen en La República | La revancha de Phillip Butters vs. Curwen

PUEDES VER: Chiclayo celebra con fervor los 70 años del papa León XIV: serenata, bailes y una multitud que clama su visita al Perú

lr.pe

El Papa León XIV declara su fuerte conexión con el Perú

Durante la entrevista, el Papa León XIV reflexionó sobre los años que vivió en nuestro país y lo relacionó con su aprecio por la religión. "La vida de la Iglesia en Latinoamérica, lo cual fue significativo tanto para mi conexión con el papa Francisco como para mi comprensión de parte de la visión que él tenía para la Iglesia y cómo podemos continuar desarrollándola en términos de una verdadera visión profética para hoy y mañana”, agregó.

El papa León XIV reconoció que aún tiene un camino de aprendizaje por recorrer. Foto: Difusión

El papa León XIV reconoció que aún tiene un camino de aprendizaje por recorrer. Foto: Difusión

En esa línea, el entrevistador le hizo una pregunta sobre un posible enfrentamiento entre Perú y Estados Unidos en una Copa del Mundo. Por ello, León XIV reafirmó su afecto por el país andino, señalando que su apego es emocional. "Y solo por vínculos afectivos, por decirlo así", respondió.

En otro momento de la conversación, el papa reconoció que su rol implica un continuo proceso de aprendizaje. “Aún tengo un largo camino por recorrer. He podido abordar la parte pastoral sin mucha dificultad, y me sorprende la respuesta positiva que recibo de personas de todas las edades”, comentó.

PUEDES VER: Dina Boluarte saluda al Papa León XIV por su cumpleaños y le canta "Happy Birthday", en medio de protestas

lr.pe

Constante aprendizaje durante su papado

En tanto, Robert Prevost reconoció que el ejercicio del papado implicado un proceso constante de aprendizaje. "Todavía tengo un camino por delante. Hay una gran parte que siento que he podido abordar sin mucha dificultad: la parte pastoral", sostuvo. Además, se mostró sorprendido por el alcance que tiene la religión hacia personas de todas las edades. "Aprecio a todos, sean quienes sean, lo que traigan consigo, y los escucho", afirmó.

León XIV enfatizó que ser papa y confirmar a otros en la fe es un don que solo puede provenir de la gracia divina. Además, renovó su llamado a la paz en Ucrania, subrayando el diálogo como una herramienta esencial para construir puentes. “He mantenido diálogos con líderes mundiales de organizaciones multinacionales en estos primeros meses”, concluyó.

Cabe resaltar que esta entrevista se incluye en el libro León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI, que será lanzado en español el 18 de septiembre por Penguin Perú, con ediciones en inglés y portugués programadas para 2026.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Dina Boluarte saluda al Papa León XIV por su cumpleaños y le canta "Happy Birthday", en medio de protestas

Dina Boluarte saluda al Papa León XIV por su cumpleaños y le canta "Happy Birthday", en medio de protestas

LEER MÁS
Chiclayo celebra con fervor los 70 años del papa León XIV: serenata, bailes y una multitud que clama su visita al Perú

Chiclayo celebra con fervor los 70 años del papa León XIV: serenata, bailes y una multitud que clama su visita al Perú

LEER MÁS
Papa León XIV agradece a población de Lampedusa por recibir a inmigrantes: "Son un baluarte de humanidad"

Papa León XIV agradece a población de Lampedusa por recibir a inmigrantes: "Son un baluarte de humanidad"

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Luis León Rupp, el millonario peruano que fue dueño del Gran Hotel Bolívar a los 34 años y se casó con Patricia Chirinos

Luis León Rupp, el millonario peruano que fue dueño del Gran Hotel Bolívar a los 34 años y se casó con Patricia Chirinos

LEER MÁS
MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

LEER MÁS
Joven de 19 años que murió sepultado en derrumbe de San Borja había aceptado el trabajo para poder estudiar

Joven de 19 años que murió sepultado en derrumbe de San Borja había aceptado el trabajo para poder estudiar

LEER MÁS
Las obras 'express' de López Aliaga no tendría estudios sólidos: 6 observadas por Contraloría y 10 quedarían inconclusas en su gestión

Las obras 'express' de López Aliaga no tendría estudios sólidos: 6 observadas por Contraloría y 10 quedarían inconclusas en su gestión

LEER MÁS
Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

LEER MÁS
A solo 2 horas de Lima: este el único distrito del Perú cuyo nombre es la versión peruana de un personaje de Dragon Ball Z

A solo 2 horas de Lima: este el único distrito del Perú cuyo nombre es la versión peruana de un personaje de Dragon Ball Z

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

La hazaña de un padre que rescató a su hija de una red de prostitución

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 12 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Sociedad

Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

La hazaña de un padre que rescató a su hija de una red de prostitución

Trujillo: extorsionadores son capturados luego de lanzar explosivo contra vivienda

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota