Papa León XIV expresa su amor hacia el Perú: "Amo mucho al pueblo peruano. Forma parte de mí"

El papa León XIV, quien celebra su cumpleaños 70, expresó su profunda conexión con el Perú durante su primera entrevista desde que asumió el pontificado, realizada por el periodista Elise Ann Allen para el medio católico Crux. En la conversación, Robert Prevost también reflexionó sobre su aprecio por la vida de la Iglesia en Latinoamérica, lo que ha influido en su relación con el papa Francisco. Además, en su comprensión de la visión que este tiene para la Iglesia.

"Soy estadounidense y me siento profundamente estadounidense, pero también amo mucho a Perú, al pueblo peruano; eso forma parte de mí. La mitad de mi vida ministerial la pasé allí, así que la perspectiva latinoamericana es muy valiosa para mí", afirmó para dicho medio.

Durante la entrevista, el Papa León XIV reflexionó sobre los años que vivió en nuestro país y lo relacionó con su aprecio por la religión. "La vida de la Iglesia en Latinoamérica, lo cual fue significativo tanto para mi conexión con el papa Francisco como para mi comprensión de parte de la visión que él tenía para la Iglesia y cómo podemos continuar desarrollándola en términos de una verdadera visión profética para hoy y mañana”, agregó.

El papa León XIV reconoció que aún tiene un camino de aprendizaje por recorrer. Foto: Difusión

En esa línea, el entrevistador le hizo una pregunta sobre un posible enfrentamiento entre Perú y Estados Unidos en una Copa del Mundo. Por ello, León XIV reafirmó su afecto por el país andino, señalando que su apego es emocional. "Y solo por vínculos afectivos, por decirlo así", respondió.

En otro momento de la conversación, el papa reconoció que su rol implica un continuo proceso de aprendizaje. “Aún tengo un largo camino por recorrer. He podido abordar la parte pastoral sin mucha dificultad, y me sorprende la respuesta positiva que recibo de personas de todas las edades”, comentó.

En tanto, Robert Prevost reconoció que el ejercicio del papado implicado un proceso constante de aprendizaje. "Todavía tengo un camino por delante. Hay una gran parte que siento que he podido abordar sin mucha dificultad: la parte pastoral", sostuvo. Además, se mostró sorprendido por el alcance que tiene la religión hacia personas de todas las edades. "Aprecio a todos, sean quienes sean, lo que traigan consigo, y los escucho", afirmó.

León XIV enfatizó que ser papa y confirmar a otros en la fe es un don que solo puede provenir de la gracia divina. Además, renovó su llamado a la paz en Ucrania, subrayando el diálogo como una herramienta esencial para construir puentes. “He mantenido diálogos con líderes mundiales de organizaciones multinacionales en estos primeros meses”, concluyó.

Cabe resaltar que esta entrevista se incluye en el libro León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI, que será lanzado en español el 18 de septiembre por Penguin Perú, con ediciones en inglés y portugués programadas para 2026.

