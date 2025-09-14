ICE arresta a inmigrante que cometió grave delito tras ser liberado por administración Biden: exigen su deportación de EEUU

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó que capturó a Yordanis Cobos-Martínez, un inmigrante cubano arrestado en Dallas, Texas, luego de ser acusado de decapitar a un comerciante durante una discusión. De acuerdo con Fox News, el hecho ocurrió frente a la esposa e hijo de la víctima.

Cobos-Martínez había sido liberado el 13 de enero de 2025 bajo una orden de supervisión, pese a contar con una orden final de deportación. Su liberación se produjo porque “Cuba se negó a aceptar su regreso debido a sus antecedentes penales”, según informó ICE en un comunicado.

ICE arresta a peligroso inmigrante en Estados Unidos

Yordanis Cobos-Martínez fue detenido por la policía de Dallas tras, presuntamente, asesinar a un comerciante con un machete. El crimen ocurrió en un motel y fue presenciado por la familia de la víctima. ICE aseguró que el agresor “pateó la cabeza de la víctima como si fuera una pelota de fútbol” luego de la decapitación.

Yordanis Cobos-Martínez cometió delitos en Houston. Fuente: Khou

El historial del detenido incluye múltiples delitos graves cometidos en Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades, estos antecedentes impidieron su repatriación a Cuba, lo que derivó en su liberación bajo vigilancia. A pesar de los cargos previos, se encontraba en libertad hasta su reciente arresto. “Tiene un largo historial criminal”, indicaron los agentes de inmigración.

ICE busca deportar a inmigrante de Estados Unidos

Después del crimen, ICE volvió a presentar una orden de detención federal para iniciar el proceso de deportación de Yordanis Cobos-Martínez. Actualmente, permanece recluido en la Cárcel del Condado de Dallas, mientras las autoridades migratorias gestionan los trámites necesarios. Desde el Departamento de Seguridad Nacional, la subsecretaria de Asuntos Públicos, Tricia McLaughlin, fue enfática al condenar el caso.

“Este vil monstruo decapitó a este hombre delante de su esposa e hijo y luego pateó la cabeza de la víctima contra el suelo”, afirmó McLaughlin. En la misma declaración, agregó que la tragedia “habría sido completamente evitable si la administración Biden no hubiera liberado a este inmigrante ilegal en nuestro país, ya que Cuba no lo aceptaría”.