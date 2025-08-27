Un crucero de la compañía MSC, el 'MSC World Europa', se detuvo en plena ruta hacia Italia debido a un problema eléctrico en sus motores. La nave, que transporta a 6.496 pasajeros y 2.089 miembros de la tripulación, se encuentra a 8 millas al suroeste de la isla de Ponza.

La Guardia Costera de Italia ha informado que la situación a bordo es “tranquila” y está bajo control, a pesar de la avería. Los servicios esenciales para los pasajeros están garantizados gracias a los generadores de la nave, y las condiciones meteorológicas en la zona son favorables.

El capitán del crucero reportó el problema a las 7:25 hora local (5:25 GMT) al Centro de Coordinación de Auxilio Marino italiano. Dos remolcadores han zarpado de los puertos de Gioa Tauro y Nápoles para asistir al crucero y remolcarlo hasta el puerto napolitano.

¿Qué pasó con el crucero 'MSC World Europa'?

El 'MSC World Europa', que navega bajo bandera maltesa, se encontraba realizando la ruta entre los puertos de Génova y Nápoles cuando se detuvo. La avería fue identificada como un "problema de naturaleza eléctrica" en los motores, lo que llevó al capitán a tomar la decisión de informar a las autoridades competentes.

Las autoridades italianas han dispuesto el envío de dos naves de la Guardia Costera y un helicóptero al lugar para monitorear la situación. Además, un grupo de técnicos de la naviera se dirige a la nave para evaluar la avería y buscar una solución.

“La situación a bordo está bajo control”, indicó la compañía, que ha comunicado a todos los pasajeros, incluidos aquellos que debían embarcar en Nápoles, sobre el retraso. Además, informó que continúan recibiendo actualizaciones constantes. La Guardia Costera, por su parte, ha confirmado que las condiciones meteorológicas y del mar son favorables, lo que ha ayudado a mantener la estabilidad durante el incidente.

Condiciones a bordo

A pesar de la situación, la Guardia Costera ha asegurado que las condiciones a bordo son favorables. Los servicios esenciales para los pasajeros, como alimentación y atención médica, continúan funcionando gracias a los generadores de la nave. La tripulación se mantiene en contacto constante con las autoridades para garantizar la seguridad de todos los a bordo.

Los remolcadores que han zarpado de Gioa Tauro y Nápoles tienen la misión de llevar el crucero al puerto de Nápoles, donde se espera que se realicen las reparaciones necesarias. La situación se mantiene bajo control, y las autoridades están trabajando para resolver el inconveniente lo más pronto posible.