Economía

Atención médica en provincias cuesta en promedio 27% más que en Lima, según estudio

Un informe de Activa Research revela que una consulta médica fuera de la capital alcanza los S/330 frente a los S/259 en Lima.

El costo de la atención médica en Perú varía según la ubicación y el nivel socioeconómico. Foto: Andina
El costo de la atención médica en Perú varía según la ubicación y el nivel socioeconómico. Foto: Andina

El costo de enfermarse en el Perú no solo depende de la gravedad del diagnóstico, sino también de la zona donde se viva y del nivel socioeconómico al que se pertenezca. Según el estudio Radiografía del Usuario de Servicios de Salud en el Perú, elaborado por Activa Research en agosto de 2025, el gasto promedio por atención médica asciende a S/259 en Lima, pero llega a S/ 330 en provincias, lo que revela que las familias fuera de la capital pagan más de su propio bolsillo.

En los hogares de mayores ingresos, el desembolso por consulta puede alcanzar los S/385, mientras que en los sectores bajos se reduce a S/128, reflejando diferencias de acceso y cobertura. En el caso de los adultos mayores, el gasto tiende a ser menor, debido al mayor uso de la red pública.

Gasto en salud y seguros médicos

La radiografía también muestra que un 34% de peruanos no cuenta con ningún tipo de seguro de salud, mientras que el 48% depende del sistema público y apenas un 18% accede a seguros privados.

Esta brecha expone a millones de familias a pagar directamente por consultas, exámenes o medicamentos, elevando el peso financiero de la enfermedad.

De acuerdo con Juan Acosta, docente de la UPC, el efecto es directo sobre los ingresos: “El sueldo promedio en Lima es de S/2.172, y un hogar sin seguro puede destinar hasta S/444 mensuales a gastos de salud, lo que representa casi el 20% de su ingreso. A eso se suman los llamados ‘gastos ocultos’, como transporte, pérdida de jornada laboral o el impacto emocional por no recibir atención oportuna”.

Endeudamiento y salud

La falta de cobertura obliga a muchas familias a endeudarse para costear tratamientos médicos. Acosta recuerda que, durante la pandemia de la COVID-19, los costos de hospitalización podían llegar a S/2.500 diarios, sin incluir medicamentos ni rehabilitación.

“Ese episodio mostró crudamente cómo una enfermedad puede comprometer la estabilidad financiera de un hogar, obligando a usar tarjetas de crédito, préstamos personales o incluso hipotecar bienes”, explica.

Comparación regional

El problema se agrava si se compara con otros países de la región. Según Euromonitor International, el gasto per cápita en servicios hospitalarios en el Perú fue de apenas US$35 en 2024, frente a US$180 en Colombia y US$380 en Chile.

Esta diferencia refleja no solo menores niveles de inversión, sino también que muchos pacientes abandonan sus tratamientos o recurren a alternativas informales por falta de recursos.

Implicancias económicas del gasto en salud en el Perú

Para Activa, el panorama revela una realidad preocupante: el acceso a la salud en el país está condicionado por el ingreso, la cultura preventiva sigue siendo baja y la cobertura de seguros resulta insuficiente. Para el sector privado, esto abre oportunidades en seguros flexibles y clínicas con planes híbridos, mientras que para el Estado el reto pasa por fortalecer la red pública y reducir las brechas territoriales.

“Un déficit en la atención de salud no solo es un problema médico, sino un choque financiero para las familias peruanas”, resume Acosta.

