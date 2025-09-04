La primera edición del Mundial de Tiramisú se llevará a cabo entre el 10 y 12 de octubre de 2025 | Foto: composición LR/tiramisuworldcup/La Vanguardia

Italia ha anunciado que organizará un evento que captará la atención del mundo de la gastronomía entre el 10 y el 12 de octubre de 2025, con el fin de rendir homenaje a la tradición del tiramisú. Esta competición buscará abrir un torneo internacional en el que participarán diversos países del mundo, los cuales podrán presentar versiones creativas del emblemático postre.

El tiramisú es uno de los postres más consumidos a nivel mundial. Foto: Hola

¿Cómo inscribirse para participar en la Copa Mundial del Tiramisú?

La Copa Mundial de Tiramisú ha despertado interés en el país transalpino, y quienes deseen formar parte del evento deberán cumplir con ciertos requisitos. Podrán concursar mayores de edad sin experiencia profesional, siempre que adquieran una entrada en online para participar en una de las dos modalidades: receta original o propuesta creativa.

Las inscripciones para ambas categorías ya están disponibles a través de la página oficial del evento y de la plataforma Clappit. Desde ambos enlaces, cualquier persona del mundo podrá acceder y ser parte de la primera edición de esta novedosa competición.

¿Cuál es la diferencia entre la categoría original y creativa?

La categoría original se basa en respetar los seis ingredientes tradicionales: savoiardi, mascarpone, huevo (al menos la yema), café, azúcar y cacao, lo que lleva a pensar que cualquier variación que omita o sustituya alguno de ellos ya no podría considerarse un tiramisú auténtico.

Por otro lado, la categoría creativa permite añadir hasta tres ingredientes adicionales, siempre que se conserve la esencia del postre y se promueva la innovación gastronómica.

Un evento que combina tradición y modernidad

El concurso reunirá 240 recetas que serán evaluadas por un jurado compuesto por 100 catadores aficionados mayores de 18 años, quienes serán seleccionados mediante una convocatoria pública. Además, en la ciudad de Treviso se desarrollarán actividades paralelas, como degustaciones en restaurantes y comercios locales. Esta iniciativa no solo busca elegir el mejor tiramisú, sino también preservar la identidad cultural de la región y atraer al turismo gastronómico internacional.

Con respecto a la elección del mejor tiramisú, los requisitos a considerar son: conocimiento básico de los ingredientes del postre, capacidad para valorar la textura, el sabor y la presentación, con el fin de emitir un juicio completamente imparcial frente a las propuestas participantes.