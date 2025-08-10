HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Menos del 14% de peruanos se alimenta con la cantidad recomendada de frutas y verduras por la OMS, según estudio

Según un estudio, menos del 14% de peruanos lleva una dieta balanceada con frutas y vegetales recomendadas por la OMS. Se proponen mejorar los programas de nutrición y el acceso a alimentos.

Estudio revela que mujeres consumen más frutas que los hombres.
Estudio revela que mujeres consumen más frutas que los hombres. | Foto: composición LR / Andina

El 13.6% de peruanos consume la cantidad recomendada de frutas y verduras por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según un estudio realizado por la nutricionista Carla Tarazona Meza. Esta cifra indica que no se logra alcanzar los 400 gramos de ingesta diaria que equivalen a las 5 porciones necesarias.

Junto a la nutricionista, un equipo de profesionales analizó los porcentajes de la dieta en la que contribuyen frutas y verduras. Se mostró que el adulto promedio come 153.8 gramos, lo que demuestra que no se alcanza ni la mitad de nutrientes requeridos.

PUEDES VER: ¿Para qué sirve la piña? Estos son sus 9 beneficios curativos respaldados por la ciencia y la nutrición.

lr.pe

¿Por qué solo el 14% de los peruanos se alimentan con la cantidad sugerida de frutas y verduras por la OMS?

Según el estudio, se tomaron en cuenta características clínicas y demográficas para comprobar por qué el 13.6% de peruanos se alimentan con la cantidad sugerida de frutas y verduras. Se determinó que las mujeres consumen más frutas que los hombres.

Además, personas de escasos recursos presentan un nivel inferior de alimentación balanceada por el bajo consumo de vegetales. Por otro lado, considerando a quienes sufren de obesidad, registraron que son 2.6 veces más probables que no incorporen los 400 gramos recomendados de estos alimentos.

Las personas diabéticas, incluyendo a quienes tengan síntomas y no hayan sido diagnosticados con esta enfermedad, mostraron que también consumen menor cantidad de frutas y vegetales al igual que las personas hipertensas .

PUEDES VER: Nutrición escolar: conoce los alimentos que ayudan al aprendizaje y concentración del estudiante en el Perú.

lr.pe

¿Cómo se puede mejorar el consumo de frutas y verduras en el Perú?

Carla Tarazona Meza indica que, una de las medidas para mejorar el consumo de frutas y verduras en el Perú, consiste en que se deben mejorar los programas nutricionales en los establecimientos de salud. Agregó que “Reforzando la atención primaria enfocándose en la prevención, se podrá asegurar el acceso a los alimentos”.

En países como el nuestro, se muestra una deficiencia en los micronutrientes y la desnutrición. En colaboración con propuestas y planes del Estado, se podrían impulsar la producción y conservación de productos agrícolas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Estados Unidos canceló contratos para vacunas en base a afirmaciones falsas, dicen investigadores

Estados Unidos canceló contratos para vacunas en base a afirmaciones falsas, dicen investigadores

LEER MÁS
La OMS pone bajo vigilancia a la nueva variante del COVID conocida como “Frankenstein” detectada en Brasil

La OMS pone bajo vigilancia a la nueva variante del COVID conocida como “Frankenstein” detectada en Brasil

LEER MÁS
Perú supera las 870 mil vacunas contra el VPH: ¿en qué regiones y cuáles son los grupos priorizados, según Minsa?

Perú supera las 870 mil vacunas contra el VPH: ¿en qué regiones y cuáles son los grupos priorizados, según Minsa?

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dictan 9 meses de prisión para el coronel PNP Jaime Artica por abuso sexual

Dictan 9 meses de prisión para el coronel PNP Jaime Artica por abuso sexual

LEER MÁS
Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

LEER MÁS
Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

LEER MÁS
Línea 2 del Metro: tramo Ate-Bolognesi recién estaría listo en el 2028

Línea 2 del Metro: tramo Ate-Bolognesi recién estaría listo en el 2028

LEER MÁS
Desaparece censista en La Libertad: búsqueda masiva con drones moviliza a autoridades y más de 100 vecinos en la región

Desaparece censista en La Libertad: búsqueda masiva con drones moviliza a autoridades y más de 100 vecinos en la región

LEER MÁS
Docentes rendirán dos pruebas en octubre: una será para ascensos y otra para nombramientos en Cetpros

Docentes rendirán dos pruebas en octubre: una será para ascensos y otra para nombramientos en Cetpros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más del 50 % de centros de salud primarios en Perú no operan bien: zonas rurales sin especialidades básicas

La llama podría ser la clave para tratar la esquizofrenia: científicos franceses desarrollan un tratamiento revolucionario

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

Sociedad

Más del 50 % de centros de salud primarios en Perú no operan bien: zonas rurales sin especialidades básicas

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Derrumbe de grandes rocas en catarata Velo de la Novia en Ucayali deja dos muertos y cerca de 8 heridos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota