El 13.6% de peruanos consume la cantidad recomendada de frutas y verduras por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según un estudio realizado por la nutricionista Carla Tarazona Meza. Esta cifra indica que no se logra alcanzar los 400 gramos de ingesta diaria que equivalen a las 5 porciones necesarias.

Junto a la nutricionista, un equipo de profesionales analizó los porcentajes de la dieta en la que contribuyen frutas y verduras. Se mostró que el adulto promedio come 153.8 gramos, lo que demuestra que no se alcanza ni la mitad de nutrientes requeridos.

¿Por qué solo el 14% de los peruanos se alimentan con la cantidad sugerida de frutas y verduras por la OMS?

Según el estudio, se tomaron en cuenta características clínicas y demográficas para comprobar por qué el 13.6% de peruanos se alimentan con la cantidad sugerida de frutas y verduras. Se determinó que las mujeres consumen más frutas que los hombres.

Además, personas de escasos recursos presentan un nivel inferior de alimentación balanceada por el bajo consumo de vegetales. Por otro lado, considerando a quienes sufren de obesidad, registraron que son 2.6 veces más probables que no incorporen los 400 gramos recomendados de estos alimentos.

Las personas diabéticas, incluyendo a quienes tengan síntomas y no hayan sido diagnosticados con esta enfermedad, mostraron que también consumen menor cantidad de frutas y vegetales al igual que las personas hipertensas .

¿Cómo se puede mejorar el consumo de frutas y verduras en el Perú?

Carla Tarazona Meza indica que, una de las medidas para mejorar el consumo de frutas y verduras en el Perú, consiste en que se deben mejorar los programas nutricionales en los establecimientos de salud. Agregó que “Reforzando la atención primaria enfocándose en la prevención, se podrá asegurar el acceso a los alimentos”.

En países como el nuestro, se muestra una deficiencia en los micronutrientes y la desnutrición. En colaboración con propuestas y planes del Estado, se podrían impulsar la producción y conservación de productos agrícolas.

