Estudiantes toman San Marcos en contra de la privatización de la universidad
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos
USA

Gobierno de Trump caricaturiza como muñeco Labubu a inmigrante de Guatemala que fue detenido en EEUU

Donald Trump usa a Labubu para ridiculizar a inmigrante guatemalteco con antecedentes penales en Estados Unidos.

Donald Trump caricaturiza a inmigrante como muñeco Labubu tras ser arrestado por ICE.
Donald Trump caricaturiza a inmigrante como muñeco Labubu tras ser arrestado por ICE. | Composición LR

El gobierno de Donald Trump generó controversia al publicar en Instagram una caricatura hecha para retratar a un inmigrante guatemalteco detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Este extranjero fue identificado como Cristian Soto-Galeano, quien ahora enfrentará la deportación de Trump. Según la Casa Blanca, el arrestado tiene una condena por conducta indecente con una menor de edad.

lr.pe

Donald Trump caricaturiza a inmigrante de Guatemala en forma de muñeco Labubu

La administración de Donald Trump caricaturizó como muñeco Labubu a Cristian Soto-Galeano. La imagen fue publicada en Instagram con la frase 'Depredador sexual arrestado por ICE'. También incluyeron un comentario adicional: "WTF. Tal vez los Labubus son demoníacos".

Labubu es una figura de colección creada por Pop Mart. Sin embargo, la caricatura transmite una fuerte carga burlesca dirigida hacia Soto-Galeano, quien había sido condenado previamente a dos años de prisión por comportamiento indecente con un menor.

Al parecer, la campaña de deportaciones de Trump ahora incluye contenido visual. Un ejemplo de ello es la polémica imagen inspirada en la película Apocalypse Now que publicó el republicano en Truth Social. En la ilustración el presidente aparece con un sombrero militar, helicópteros al fondo y un horizonte en llamas sobre Chicago.

Donald Trump generó controversia al publicar una caricatura hecha para retratar a un inmigrante guatemalteco detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Foto: composición LR

lr.pe

Trump y el poder del ICE en Estados Unidos

El presidente Donald Trump firmó la Ley One Big Beautiful Bill para reforzar las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En ese contexto, los agentes de inmigración arrestaron a Cristian Soto-Galeano. "Estamos preparados para afrontar cualquier desafío, grande o pequeño", alegaron en referencia al tamaño del extranjero.

A pesar de que la administración Trump aseguró que los arrestos no se basan en la apariencia física, las organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que muchas detenciones se realizan considerando la apariencia, el color de piel o el idioma.

