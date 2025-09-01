Descubren un 'oasis de plantas fósiles' de más de 260 millones de años en Sudamérica, según estudio científico

El hallazgo sugiere que, en medio de la sequedad predominante, existieron puntos latitudinales con condiciones más húmedas y boscosas. Foto: Referencial/IA.

Durante el periodo Pérmico, hace casi 290 millones de años, lo que hoy conocemos como Sudamérica estaba marcado por un clima extremadamente seco, perteneciendo al supercontinente Gondwana. Sin embargo, un reciente descubrimiento realizado por un equipo de paleontólogas y paleontólogos de Chile y Brasil desafía lo que se sabía hasta ahora sobre la flora de la región.

A través de un extenso análisis de fósiles en el sur de Brasil, los investigadores han identificado un gran oasis prehistórico, que contenía aproximadamente 200 especies de plantas y árboles fósiles, lo que demuestra una biodiversidad mucho mayor de lo que se pensaba para esta zona durante el Pérmico. El hallazgo fue publicado en la revista International Journal of South American Earth Sciences.

¿Qué revela el estudio sudamericano?

Esta investigación es parte de una colaboración internacional que incluyó a instituciones como el Centro de Investigación y Avance de la Paleontología e Historia Natural de Atacama (CIAHN Atacama) y la Universidad Federal do Pampa (UNIPAMPA). El estudio revela una tafoflora única, compuesta por taxones como Lycopsida, Sphenopsida, Pteridospermae, Filicopsida y Gymnospermae.

Estos fósiles corresponden al Guadalupiano, una de las etapas del Pérmico, y constituyen un testimonio importante que amplía los registros de la flora de Gondwana. Una de las principales revelaciones de esta investigación es que las condiciones climáticas durante el Pérmico no fueron tan homogéneamente áridas como se pensaba.

Este descubrimiento ofrece una nueva perspectiva sobre los ecosistemas del Pérmico, demostrando que la vida vegetal logró persistir en ciertos nichos ecológicos a pesar de las condiciones desérticas que caracterizaban gran parte del supercontinente.

Un total de 200 fósiles de plantas, incluyendo hojas y más

Durante cuatro expediciones paleontológicas en el sur de Brasil, un equipo de investigadores descubrió un total de 200 fósiles de plantas, entre ellos hojas, raíces, ramas y troncos. Este tesoro fósil fue encontrado en un yacimiento ubicado en la Pampa de Rio Grande do Sul, donde, entre las capas rocosas, se reveló la existencia de un 'oasis' natural que floreció durante el Pérmico.

La investigación, titulada 'Un oasis en el oeste de Gondwana: Una diversa paleoflora guadalupiana de Sudamérica', aporta una nueva visión sobre la biodiversidad vegetal de la región, mostrando por primera vez el detalle de este ecosistema único en el contexto de la prehistoria.

Un registro fundamental de plantas fósiles

El estudio proporciona un registro fundamental de plantas fósiles que formaban un bosque compuesto por linajes primitivos de helechos, colas de caballo, licofitas y coníferas. Estas especies florecieron en un periodo especialmente crítico de la historia de la Tierra, el Pérmico, cuando el planeta enfrentaba la mayor extinción masiva registrada, la extinción Pérmico-Triásica.

Este evento catastrófico fue causado por un cambio climático drástico, que condujo a una sequía global y al colapso de más del 95% de las especies existentes. Este hallazgo no solo amplía nuestro conocimiento sobre la flora prehistórica de Sudamérica, sino que también nos permite entender mejor los cambios paleoambientales ocurridos en la región durante este período crítico de la evolución terrestre.