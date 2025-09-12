HOYSuscripcion LR Focus

USA

Estados Unidos: oficial del ICE mata a indocumentado que quiso fugarse y lo arrastró con su auto

El ICE reveló que el inmigrante, quien tenía antecedentes de conducción temeraria, arrastró al oficial con su automóvil, lo que llevó al agente a disparar en defensa propia.

La presencia del ICE en Chicago ha aumentado, como parte de la estrategia de Donald Trump para combatir a los indocumentados.
La presencia del ICE en Chicago ha aumentado, como parte de la estrategia de Donald Trump para combatir a los indocumentados. | Foto: AFP

Un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) asesinó a balazos a un inmigrante indocumentado. El incidente se produjo en Chicago, Illinois, Estados Unidos, luego de que el hombre intentara escapar y arrastrara al agente con su auto.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, un inmigrante indocumentado fue detenido por un agente del ICE durante un control de tráfico. Tras negarse a acatar las indicaciones, embistió con su vehículo a uno de sus oficiales.

Indocumentado asesinado tenía antecedentes

A través de un comunicado, el ICE reveló que uno de sus agentes fue golpeado por el automóvil que lo arrastró a una distancia considerable. "Temiendo por su vida, el agente disparó su arma", explican las autoridades.

El Servicio de Inmigración reveló que el hombre al que quisieron detener era inmigrante con antecedentes de conducción temeraria que había entrado en Estados Unidos en una fecha y hora desconocidas.

El suceso ha causado sorpresa, ya que los incidentes violentos entre los agentes del ICE, que van armados, y los inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos son relativamente raros.

Chicago es una de las ciudades en la mira del gobierno de Donald Trump, debido a su condición de ciudad santuario, es decir, tiene políticas que protegen a los inmigrantes indocumentados de la detención o deportación.

En la actualidad, las autoridades de Chicago se niegan a colaborar con los planes de control y deportación del mandatario republicano.

Recientemente, Donald Trump reiteró su intención de enviar a la Guardia Nacional para combatir la violencia criminal en las grandes ciudades del país, entre ellas Chicago, las cuáles están gobernadas en su mayoría por demócratas.

